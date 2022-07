Wegen zahlreicher Krankheitsfälle unter Busfahrern muss die Berliner S-Bahn ihren Schienenersatzverkehr auf bestimmten Routen stark einschränken oder sogar einstellen.



Besonders stark davon betroffen sind Passagiere im Südosten Berlins, die in Richtung Königs Wusterhausen fahren wollen. Bis zum 26. August wurde für die S-Bahnlinien S46 und S8 zwischen Grünau und Königs Wusterhausen ein Ersatzverkehr per Bus eingerichtet. Grund: In Königs Wusterhausen wird die Eisenbahnbrücke über die Storkower Straße neu gebaut, dafür muss zunächst eine Hilfsbrücke installiert werden.



Die Ersatz-Buslinie S46X zwischen Grünau und Königs Wusterhausen fährt derzeit überhaupt nicht, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte. Auch der Ersatzbus S8X von Grünau nach Zeuthen kann derzeit wegen zu vieler Krankheitsfälle unter den Fahrern nicht bedient werden.