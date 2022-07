So schön Berlin im Sommer auch ist, viele wollen in den Ferien weg - jedenfalls deutlich mehr als im letzten Jahr. Etwa doppelt so viele Berliner wie 2021 planen laut einer Umfrage der Berliner Sparkasse in den Urlaub zu fahren. Das beliebteste Reiseland war wie in den letzten beiden Jahren auch: Deutschland.

Wer lieber ganz ungebunden sein möchte, kann sein Zelt in der Wildnis aufschlagen, für eine Nacht ist das sogar in Brandenburg erlaubt. Länger geht das auf Polens Wiesen und Wäldern, wohlgemerkt nicht direkt an der Ostsee. Auf dieser Karte sind die 425 polnischen Waldgebiete ausgewiesen, in denen Camper kostenfrei ihre Zelt aufschlagen können. Wem das zu spartanisch ist, kann sich im Couchsurfen ausprobieren: Man darf umsonst bei jemandem übernachten und nimmt dafür selbst mal jemanden auf, das geht überall auf der Welt - auch spontan.

Wer bereit ist die Sonnenliege gegen den Schafstall einzutauschen, kann das Zuhause für wirklich wenig Geld auch wochenlang verlassen. Zum Beispiel in die Nähe von Potsdam, wo eine Familie über den Sommer ihren Bauernhof einer anderen Familie überlassen möchte. Die Unterkunft ist gratis, dafür muss man sich um Schafe, Hühner und Gemüsebeete kümmern. Auf holiday4help.de gibt es aktuell rund 1.000 Angebote dieser Art, zum Beispiel um Häuser in Ungarn, auf den Kanaren und in Deutschland zu überwachen oder die darin lebenden Haustiere zu versorgen. Manche bieten sogar eine Unterkunft, ohne dass sie fort sind, und erbitten als Gegenleistung Hilfe bei Reparaturen oder im Haushalt . In den letzten Jahren sei das Interesse an dieser Art des Urlaubs immer mehr gestiegen, meint der Initiator Martin Thumann. Die Nutzung der Plattform ist für beide Seiten kostenlos.

Fliegen ist keine sichere Nummer in diesem Sommer und die Spritpreise sind horrend. Im Moment fallen mehrere Flüge pro Tag am BER aus, spontan welche zu buchen, ist derzeit enorm teuer. "Jeden Tag kommen mehrere Leute zu uns, deren Flug ausgefallen ist und die dann einen neuen buchen wollen", so Niza El-Issa, Büroleiter von Last Minute am BER. Zum Beispiel sei jemand gekommen, der schnellstmöglich einen Flug nach Athen buchen wollte und nun trotz Billigairline 438 Euro dafür ausgeben müsse. "Flüge - auch bei günstigen Airlines - sind mittlerweile alle langfristig günstiger", so El-Issar, allerdings seien die Flugpreise auch insgesamt gestiegen. Eine vierköpfige Familie zahlt für zwei Wochen Pauschalurlaub mittlerweile 5.000 bis 6.000 Euro, "das machen natürlich nicht mehr so viele", so El-Issa.

Wer baden möchte, sollte den Weißen See und den Plötzensee in Berlin lieber meiden und weiter raus fahren, was aber immer noch gut an einem Tag zu machen ist. Und ja, die Regionalbahnen sind manchmal voller mit dem Neun-Euro-Ticket, aber Brandenburg hat nun mal unschlagbar schöne Tagesausflugsziele , einige davon sind auf dieser Seite zusammengefasst [reiseland-brandenburg.de]. Der Geheimtipp unserer Redaktion: eine Kanutour ab Rahnsdorf durch Neu-Venedig.

Der Vorteil beim Daheimbleiben ist, dass das eigene Bett ja bekanntermaßen jede sandige Isomatte oder durchgelegene Matratze um Längen schlägt. Und wer in Berlin oder der näheren Umgebung wohnt, kann dazu noch eine Menge erleben. Zum Beispiel gibt es im Ethnologischen Museum noch einen Blick auf die Benin-Bronzen zu erhaschen, die so wie andere Kolonialschätze in der nächsten Zeit zurück an das Herkunftsland gehen werden. Oder die zwei Malaienbären Josy und Frodo könnte man besuchen, die nach 15 Jahren zurück in den Berliner Zoo gekommen sind.

Günstiger als Boote leihen und im besten Fall auch etwas ruhiger und naturschonender ist das Rad. Anders als die Zahl der Fahrräder , die in das Fahrradabteil einer Regionalbahn passen, dürfte die Anzahl an Mieträdern und E-Bikes in Brandenburg unendlich sein. Anrufen und reservieren, macht dennoch Sinn. Das übrigens auch, wenn man nach der Kanu- oder Fahrradtour, die Nacht auf einem Campingplatz verbringen möchte. "Wir empfehlen mittlerweile immer vorher anzurufen und nicht auf gut Glück rauszufahren", so Brigitte Kunkel von Tourismus Marketing Brandenburg. Wer das dennoch tut, bekommt eventuell ein Problem, weil für das eigene Zelt kein Platz mehr ist. Wildcampen ist in Brandenburg für Wasser- und Radwanderer für eine Nacht zwar erlaubt, Kunkel rät davon aber strikt ab: "Einfach aus Naturschutzgründen, aber auch wegen der momentan sehr hohen Waldbrandgefahr", sagt sie. Sie verweist auf die kostenlose Biwak-Plätze für Wasserwanderer, die auch Radfahrer nutzen könnten.

Es kann ja ungeheuren Spaß machen etwas in vollen Zügen auszukosten - wieso also nicht das Neun-Euro-Ticket? An die Ostsee nach Graal-Müritz geht es in 3:10 Stunden. Da könnten Zugliebhaber sogar innerhalb eines Tagesausfluges den Zeh ins Meer stippen. Die Unterkünfte an der Ostsee sind bereits in großem Maße gebucht, dennoch haben die üblichen Buchungsseiten noch Last Minute-Angebote. Wer bereit ist, bei Lage oder Komfort Abstriche zu machen, findet sogar noch bezahlbare Optionen für übermorgen.

Wer mehr Zeit hat und nicht nur die gängigen Routen befahren möchte, kann auch mal was ganz anderes ausprobieren: Wieso nicht mal einen Landstrich via Zug aufsuchen, wo von Berlin aus nicht jeder hin will?



Auf top-zufall.de kann man sich zufallsmäßig Orte, Großstädte oder Flüsse in Deutschland anzeigen lassen - übrigens auch Tiere und Fußball-Vereine - so zum Beispiel die Kreisstadt Montabaur in Rheinland Pfalz. Per Neun-Euro-Ticket braucht man etwa 10:30 Stunden und muss fünf Mal umsteigen. Schon einen kompletter Reisetag von früh bis spät, immerhin käme man dadurch mal dazu, in Kassel am Bahnhof ein Eis zu essen, während man auf den verspäteten Anschluss wartet.

Pensionen und Hotels finden sich in Montabaur bereits auf den ersten Suchmaschinenblick einige, zum Beispiel die Pension Schmidt mit Zimmern für um die 50 Euro. Was man da machen kann? Tja, die Seite der Gemeinde preist ein Kunstprojekt auf einem ehemaligen Militärgelände an und auch die "malerischen" Wanderwege klingen die Reise wert. Großartige Sehenswürdigkeiten halten den Reisenden ja eh bekanntlich nur vom Runterschalten ab. Zufallsgenerator ahoi also.