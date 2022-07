Eine 96 Jahre alte Frau ist auf ihrem Balkon in Berlin vermutlich mit einem Luftgewehr beschossen und verletzt worden.



Sie wollte am Dienstagnachmittag im Stadtteil Britz in Neukölln Blumen gießen, wie die Polizei mitteilte. Plötzlich hörte sie zwei Knallgeräusche und spürte danach Schmerzen an der Hand und am Kopf.

Die Seniorin stellte zwei blutende Wunden fest und rief einen Krankenwagen, der sie in eine Klinik brachte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt die Frau Verletzungen durch sogenannte Diabolo-Projektile, die vermutlich mit einer Luftdruckwaffe verschossen worden waren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.