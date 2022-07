Der Deutsche Bundestag behält die nächtliche Außenbeleuchtung des Reichstagsgebäudes in Berlin auch in Zeiten zunehmender Energieknappheit bei. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung verwies am Montag auf dpa-Anfrage auf ein Einsparkonzept, das unter anderem vorsieht, die Innenbeleuchtung vor allem in Hallen und Sälen "unter Berücksichtigung der einschlägigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und der Sicherheitsbelange" zu reduzieren.

Der FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, hatte am Wochenende die nächtliche Beleuchtung markanter Bauwerke in Frage gestellt, darunter auch des Brandenburger Tores, des Roten Rathauses oder des Funkturms. "Der Bund und der Senat müssen ernsthaft prüfen, inwieweit zum Beispiel Sehenswürdigkeiten in Berlin nur noch bis 0 Uhr angestrahlt werden könnten und man dadurch Energieeinsparungen erzielt", sagte Czaja. "Muss die Reichstagskuppel die ganze Nacht beleuchtet sein? Ich mache da mal ein Fragezeichen", so Czaja weiter.

Solche Maßnahmen könnten ein Vielfaches an Einsparungen mit sich bringen, sagte der FDP-Politiker. "Was wir von den Bürgerinnen und Bürgern erwarten, muss der Staat auch bei sich selbst leisten." Deshalb erwarte er, dass dies ernsthaft geprüft werde. Angesichts gedrosselter und womöglich bald ausbleibender Gaslieferungen aus Russland sowie explodierender Energiepreise wird in Deutschland breit über Einsparmöglichkeiten diskutiert. Der Berliner Senat hat dafür eine Taskforce eingerichtet.

Der Ältestenrat des Bundestages hatte erst in der Vorwoche ein Konzept zum Energiesparen beschlossen. Dazu gehört auch, die Räume im Winter weniger zu heizen und im Sommer weniger zu kühlen.