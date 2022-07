Lothar/Charlottenburg Dienstag, 05.07.2022 | 16:16 Uhr

Nur zu Ihrer Information. Was Ihnen hier mächtig auf den Keks geht, betrifft eine kleine Minderheit die immer noch um gleiche Rechte kämpft, die Sie @Karin B. so ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen können und dürfen. Die BVG tut gut daran auch weiterhin für ALLE Werbung zu gestalten und das ist ihr bis heute sehr gut gelungen. Damit ist für mich die BVG ein offenes, modernes und vielseitiges Unternehmen mit einer klugen Chefin an Bord.