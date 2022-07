CSD in Berlin - Pride-Parade ist in der Leipziger Straße gestartet

Die dicken Regenwolken haben sich pünktlich zum Start der Pride-Parade am Berliner Himmel verzogen. Bis in die Nacht soll in Mitte und Schöneberg demonstriert und getanzt werden. Eine halbe Million Menschen wird zum CSD in der Hauptstadt erwartet.

Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat begonnen. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) erkärte die sogenannte Pride-Demo auf der Leipziger Straße um 11:55 Uhr für eröffnet. Anschließend zogen Tausende Menschen begleitet von bunten Trucks los Richtung Schöneberg und Brandenburger Tor. Das diesjährige Motto des 44. CSD-Umzugs in Berlin für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen lautet "United in Love! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung". Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa.

Bei dem Demonstrationszug sind nach Angaben der Veranstalter 96 Fahrzeuge und mindestens 80 Fußgruppen aus aller Welt dabei - so viele wie noch nie beim CSD in Berlin, der in diesem Jahr seine 44. Auflage erlebt. Darunter sind auch Menschen aus der Ukraine, die sich seit fünf Monaten eines russischen Angriffskrieges erwehren muss.

Berlin ist und bleibt Regenbogenhauptstadt"

Die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) schickte eine Grußbotschaft, in der sie betonte, alle Berlinerinnen und Berliner sollten ein erfülltes und freies Leben führen – egal, wie sie leben und wen sie lieben. Sie wolle alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, Hass und Ausgrenzung nicht zu ignorieren, sondern klar Haltung dagegen zu beziehen. "Berlin ist und bleibt Regenbogenhauptstadt", betonte sie. Selbst konnte Giffey wegen einer Corona-Infektion nicht an der diesjährigen Parade teilnehmen.

Von der Spree nach Schöneberg zum Brandenburger Tor

Die Strecke führt über 7,4 Kilometer von Mitte nach Schöneberg - über den Potsdamer Platz zur Potsdamer Straße. Von dort geht es über die Bülowstraße zum Herzen des Berliner Regenbogenkiezes: dem Nollendorfplatz. Ab dort sollte erfahrenen CSD-Gänger:innen die Strecke bekannt vorkommen. Die zweite Hälfte des Umzugs führt vom Nollendorfplatz zum Großen Stern, also durch das Botschaftsviertel und den Tiergarten. An der Siegessäule werden die Protestler samt Bass-Unterstützung Richtung Brandenburger Tor abbiegen. Für Menschen mit Handicap sollen an zwei Punkten der Strecke Rollstuhlpodeste aufgebaut werden. Wann die Abschlusskundgebung stattfinden soll, steht noch nicht fest [csd-berlin.de].

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.

