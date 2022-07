Dachstuhlbrand in Kreuzberg fordert Rettungskräfte heraus

In Berlin-Kreuzberg ist am Montagmorgen der Dachstuhl eines sechsgeschossigen Hauses aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Großbeerenstraße zwischen Yorckstraße und Wartenburgstraße gesperrt werden, wie ein Sprecher dem rbb mitteilte.