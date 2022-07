Das Amtsgericht Tiergarten hat am Dienstag gegen einen Mann den Prozess eröffnet, der im Juli 2020 drei Obdachlose überfahren haben soll. Der 26-Jährige soll damals ohne Führerschein, alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit über den Hardenbergplatz gefahren sein und schließlich die Kontrolle über seinen Geländewagen verloren haben.

Der Verteidiger kündigte am Dienstag im Prozess am Amtsgericht Berlin-Tiergarten an, sein Mandant werde sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern.