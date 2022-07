Illegale Autorennen in Berlin sind meist Fluchtfahrten vor der Polizei

Wegen illegaler Autorennen sind in Berlin seit Oktober 2017 fast 3.600 Verfahren bei Staats- und Amtsanwaltschaft eingegangen. Das wären durchschnittlich zwei Fälle pro Tag. Die Zahlen gehen aus der Antwort der Justizverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des Linken-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg hervor, die dem rbb exklusiv vorliegt. Mehr als 500 Mal gab es in Berlin demnach Geldstrafen wegen illegaler Autorennen. Ihre Höhe lag meist bis 2.500 Euro, teils aber auch bei bis zu 10.000 Euro. Hinzu kommen rund 40 Freiheitsstrafen ohne und rund 80 mit Bewährung. Nach Jugendstrafrecht wurden acht Personen ohne Bewährung verurteilt und sechs mit Bewährung.

An illegalen Autorennen müssen nicht mehrere Autofahrer beteiligt sein. Auch wer allein mit seinem Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist und dabei andere gefährdet, erfüllt den Tatbestand eines illegalen Autorennens.



Solche "Alleinrennen" seien auch die überwiegende Zahl der Fälle, wie es in der Antwort weiter heißt. Dabei spiele insbesondere die "Polizeiflucht" eine große Rolle, also jene Fälle, "bei denen die Beschuldigten sich beharrlich und hartnäckig mit waghalsigen Fahrmanövern dem Zugriff der Polizei entziehen wollen."