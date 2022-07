Aktionen an mehreren Orten in Berlin - Straßenblockade führt zu langem Stau auf der A114

Mi 06.07.22 | 09:32 Uhr

Bild: dpa/P. Zinken

Klima-Demonstranten haben am Mittwochmorgen in Berlin erneut an mehreren Stellen Straßen und Autobahnauffahrten blockiert. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte, setzten sich am Morgen zehn Personen auf die Kreuzung Holländerstraße Ecke Markstraße in Reinickendorf. Mindestens eine Person hat sich demnach auf der Fahrbahn festgeklebt.

Langer Stau auf A114 stadteinwärts

Weitere Aktionen gibt es laut Polizei in Prenzlauer Berg an der Kreuzung Ostseestraße Ecke Greifswalder Straße sowie an der Prenzlauer Promenade Ecke Pasewalker Straße in Pankow. Durch diese Blockade staut es sich auf der A114 stadteinwärts, Autofahrer müssen derzeit mindestens 75 Minuten mehr einplanen, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale auf Twitter meldet.