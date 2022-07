Detlef Müller 12169 Berlin Montag, 04.07.2022 | 09:43 Uhr

Wann demonstrieren die Weddingeraner Zubringerinnen Aktivisteninnen an echten Autobahnauffahrteninnen ? So weit fahren BVG und Fahrradinnen nicht ? Gibt's dort für Aktivisteninnen- H- Kennzeicheninnen- Diesel keine Parkplätze ? Also doch die Stadtautobahninnen zusenden bauen ? Dann kommen die

Demonstranteninnen näher an die

Entscheidendeninnen ?