Einen Tag nach dem Tod einer 75-jährigen Frau hat die Polizei in Berlin-Reinickendorf einen tatverdächtigen Jugendlichen gefasst. Dies teilte am Donnerstag ein Sprecher mit.



Demnach soll der 15-Jährige der Frau am Dienstagmorgen in Gesundbrunnen ihre Handtasche entrissen haben. Die 75-Jährige stürzte, zog sich schwere Verletzungen zu und verstarb an den Folgen in einem Krankenhaus.