Gut fünf Wochen nach einem tödlichen Angriff auf einen 34-Jährigen in Leipzig sind zwei Jugendliche und zwei junge Männer aus Berlin festgenommen worden. Bei den Ermittlungen hätten sich mehrere Hinweise auf die Gruppe ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Leipzig mit.

Dem Quartett wird Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Es bestehe ein dringender Tatverdacht, hieß es. Laut Leipziger Staatsanwaltschaft sollen sie das 34-jährige Opfer am Abend des 8. Juni in der Leipziger Hoyerstraße im Stadtteil Schleußig an dessen Auto angesprochen haben. Dann wurde der Mann von zwei Personen so schwer verletzt, dass er zwei Tage später seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag. Dem Opfer wurden nach der Attacke zudem Bargeld und Wertgegenstände gestohlen.

Bereits am vorigen Donnerstag wurden in Berlin durch die Ermittlerinnen und Ermittler der Leipziger Kriminalpolizei, unterstützt von Berliner Beamten und den Landeskriminalämtern Berlin und Sachsen, neun Objekte durchsucht. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, hieß es, und mehrere Personen festgenommen.



Weitere Angaben zum Tatgeschehen und wie die Ermittler auf die Gruppe kamen, machte die Staatsanwaltschaft nicht.