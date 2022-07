Nach der Ausrufung eines nächtlichen Alkoholverbots in zwei Parks in Berlin-Mitte hat es laut Polizei in der Nacht zum Samstag dort keine neuen Zwischenfälle gegeben. Polizeibeamte seien vor Ort gewesen und hätten Menschen, die Alkohol tranken, auf die neue Regel hingewiesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das habe gut funktioniert.