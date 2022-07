Vandalismus, Übernutzung, Missachtung - Die Leiden des Weißen Sees

So 03.07.22 | 10:28 Uhr | Von Lisa Schwesig

Bild: imago images/Bernd Friedel

Seit Jahren ist der Weiße See im Berlin-Pankow sichtbar übernutzt. Das Badeverbot wird missachtet, der Bezirk kann nicht dauerhaft überwachen. Ein geplanter Zaun könnte den See vor Wildbadern und Vandalismus schützen. Von Lisa Schwesig

Zwei tödlich verunglückte Schwimmer, ein Fall von Vandalismus an einem Schwanennest und eine verödende übernutzte Landschaft: Die Missstände am Weißen See im Berliner Bezirk Pankow sind deutlich sichtbar. Seit Jahren mahnt der Bezirk, das Badeverbot an dem beliebten innerstädtischen See im Norden Berlins einzuhalten, doch Wildbadende sind nur schwer von dem Gewässer fernzuhalten. Das Bezirksamt Pankow hat inzwischen einen privaten Sicherheitsdienst im Einsatz, "der die Bürgerinnen und Bürger anspricht und auf die Regeln hinweist", erklärte die zuständige Stadträtin, Manuela Anders-Granitzki (CDU), auf rbb|24-Anfrage. Zudem sei das Ordnungsamt mehrmals wöchentlich und teilweise gemeinsam mit der Polizei vor Ort. "Die Überwachung eines frei zugänglichen Gewässers ist aus Kapazitätsgründen rund um die Uhr nicht möglich", so Anders-Granitzki. Zuletzt sollten Besuchende von Seiten des Bezirks mit grünen Piktogramm-Hinweisschildern an Laternenmasten und Badeverbotsschildern an den wilden Badestellen an die grundlegenden Verhaltensregeln in der Grünanlage rund um den See erinnert werden - darunter Leinenzwang für Hunde, Müllentsorgung in die dafür vorgesehenen Behälter und eben das Badeverbot außerhalb des Strandbades Weißensee. Dennoch zieht es gerade bei heißen Temperaturen Dutzende an die unbewachten Ufer links und rechts des kostenpflichtigen Strandbades.

Zwei Badeunfälle in kurzer Zeit

Vor einer Woche kam ein 17-Jähriger beim Baden außerhalb der dafür vorgesehenen Fläche ums Leben, wenige Tage später starb ein 26-jähriger Strandbadbesucher. Die Gründe für die beiden Todesfälle sind noch nicht geklärt. Immer wieder wird vor dem starken Algenbewuchs im See gewarnt, sowie davor, zu dicht an die dort installierte Wasserfontäne heranzuschwimmen. Stadträtin Anders-Granitzki sagte dazu: "Natürliche Gewässer, die nicht von Rettungskräften überwacht werden, bieten immer gewisse Gefahrenpotentiale. Auch wenn die konkreten Ursachen für die Todesfälle bisher nicht bekannt sind beziehungsweise werden, sollte das Wildbaden ein Tabu sein." Sie appellierte: "Hier sollte jeder achtsam mit sich sein und auch insbesondere auf Kinder und Jugendliche ein Auge und nötigenfalls eine Ansprache richten."

Immer wieder wird davor gewarnt, zu dicht an die Fontäne im See zu schwimmen.

Kann ein Zaun helfen?

Im vergangenen Juli kündigte Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) die Errichtung eines Zaunes rund um den See an. Bereiche mit besonders hohem Schutzbedarf sowie die am intensivsten genutzten Badestellen sollen eingezäunt werden, sagte Benn damals der rbb-Abendschau. Passiert ist fast genau ein Jahr später nichts. Lediglich an einer Stelle am Weißen See gibt es bisher einen Schutzzaun. Dieser dient jedoch weniger dazu, Wildbadende abzuhalten, sondern soll die Brutgebiete der dort lebenden Vögel schützen. In der Walpurgisnacht hatten Unbekannte ein Schwanennest geplündert und bereits gelegte Eier zerstört beziehungsweise im Wasser versenkt oder gestohlen. Die Empörung war groß, mit Plakaten suchten Vogelschützer:innen anschließend nach Hinweisen zu den Verantwortlichen.

Idee von kontrolliertem Wildbaden

Nach Informationen von "Tagesspiegel" [tagesspiegel.de, Bezahlangebot] und "Berliner Morgenpost" [morgenpost.de] gibt es neben dem Zaunszenario weitere Überlegungen von Seiten des Bezirkes sowie des Strandbadbetreibers, eine legale Wildbadestelle einzurichten. Diese könnte den Berichten zufolge bewacht und mit einer Toilette ausgestattet sein und ein geringeres Eintrittsgeld als das offizielle Strandbad erfordern. Anders-Granitzki erklärte rbb|24 zu den Plänen: "Der Bezirk wird in den nächsten Jahren sehr viel Geld in die Hand nehmen, um unter anderem den Uferbereich, der durch die starke Übernutzung, vor allem aber auch durch Wildbader massiv geschädigt ist, zu sanieren." Dafür müsse die Natur im Uferbereich temporär, eventuell durch eine Einfriedung, geschützt werden. "Das ist Teil unserer Überlegungen." Ob es die Möglichkeit einer zweiten Badestelle geben könne, werde im Rahmen von Gutachten bei der Sanierung des Parks geprüft. Die Stadträtin machte aber deutlich: "Es ist nicht unsere Absicht, den Weißen See hermetisch abzuriegeln." Neben Vandalismus und Wildbaden bereiten verlandete Uferbereiche sowie ein stetig sinkender Wasserpegel dem Weißen See zusätzliche Probleme. Der eigens gegründete Verein "Parkfreunde Weißensee e.V." sammelt in Zusammenarbeit mit dem Strandbad-Betreiber seit mehreren Jahren Spenden, um fehlende Wassermengen in Eigeninitiative auffüllen zu können. Das Ziel sind bis zu zehn Zentimeter mehr Wasser, heißt es auf der Webseite des Vereins [parkfreunde-weissensee.de]. Derzeit versorgt ein im Juni 2021 in Betrieb genommener Tiefbrunnen mit Filteranlage den See mit Frischwasser, der jedoch für einen konstanten Pegel nicht ausreicht. Von Seiten des Bezirks wurde bereits mehrmals Trinkwasser in den See eingeleitet und die Betriebszeit der Fontäne eingeschränkt, um den Wasserverlust durch Verdunstung auszugleichen und so die Uferbereiche sowie den Wasserpegel im Strandbad zu sichern. Eine langfristige Lösung gibt es aber bislang nicht.