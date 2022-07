Ein 58 Jahre alter Mann, der im Oktober 2019 in Kampfmontur und mit einer echt aussehenden Pistolenattrappe in den Händen den S-Bahnhof Hermannstraße im Berliner Stadtteil Neukölln betreten haben soll, muss 3.600 Euro zahlen. Eine entsprechende Geldstrafe ist am Mittwoch gegen ihn verhängt worden.

Der 58-Jährige soll am 31. Oktober 2019 in Camouflage-Bekleidung und mit einer Art Armee-Helm samt Kamera im Stadtteil Neukölln unterwegs gewesen sein. Drei Wochen zuvor hatte in Halle/Saale ein Rechtsextremist in ähnlicher Montur versucht, mit Waffengewalt die Synagoge der Stadt zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Er warf Brand- und Sprengsätze und schoss auf die Tür. Als es ihm nicht gelang, auf das Gelände zu kommen, ermordete er eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20-Jährigen.