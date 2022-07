Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Berlin-Kladow einen 28-Jährigen festgenommen. Die Polizei sagte dem rbb, eine Nachbarin habe die Polizei alarmiert, nachdem sie in der Grimmelshausenstraße Knallgeräusche gehört habe. Die Polizei sei mit insgesamt etwa 100 Einsatzkräften vor Ort gewesen, darunter auch Mitglieder des SEK. Der Mann verschanzte sich zunächst, kletterte später aber selbst vom Dach. Er wurde in eine Klinik gefahren und dort per richtlericher Anordnung untergebracht.