Die Berliner Polizei ist in der Nacht zum Samstag erneut in den James-Simon-Park in Mitte ausgerückt. Dort hätten sich etwa 300 Menschen aufgehalten, es habe mehrere gefährliche Körperverletzungen gegeben, zwei Menschen seien durch Messerstiche verletzt worden.

Immer wieder führen eskalierende Partys in Berliner Parks zu Gewalt und Polizeieinsätzen. Die Innenverwaltung will die Sicherheit in den Grünanlagen nun mit einem einheitlichen Konzept verbessern - und bringt dafür auch Alkoholverbote ins Spiel.

Gewaltvorfälle hatte es in Berliner Parks schon im vergangenen Sommer mehrfach gegeben. In den vergangenen Wochen war die Polizei ebenfalls im Einsatz. Dabei wurde der James-Simon-Park nahe der Museumsinsel mehrfach geräumt.



Die aggressive Stimmung und die Kriminalität in einigen Berliner Parks beschäftigt auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Sie brachte dabei ein mögliches Alkoholverbot in die Debatte ein. Wenn nötig, müssten Parks eingezäunt werden. Man müsse ein einheitliches Konzept finden, um die Kriminalität in den Griff zu bekommen.