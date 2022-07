Nach dem Messerangriff auf ein Clan-Mitglied in einem Fitnessstudio in Prenzlauer Berg hat die Berliner Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, den Sohn von Clan-Chef Issa Remmo niedergestochen zu haben.



Wie die zuständige Polizeidirektion am Donnerstag dem rbb bestätigte, wurde der Mann am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung ausfindig gemacht. Er sei erkennungsdienstlich behandelt worden und inzwischen wieder auf freiem Fuß.