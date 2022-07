"Rave the Planet" in Berlin - Raver hinterlassen 135 Kubikmeter Müll

Mo 11.07.22 | 12:58 Uhr

Geschätzt 200.000 Raver sind am Samstag beim "Rave the Planet" durch Berlin getanzt. Danach zog die Stadtreinigung durch die Straßen und sammelte 135 Kubikmeter Müll. Die Veranstalter wollen am Dienstag Bilanz ziehen.

Nach dem Rave mit geschätzten 200.000 Menschen am Wochenende hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) 135 Kubikmeter Abfälle eingesammelt. Bis Sonntagmorgen seien 100 Beschäftigte und 46 Fahrzeuge im Einsatz gewesen, um nach der Musik-Parade "Rave The Planet" aufzuräumen, teilte die BSR am Montag auf Anfrage mit. 135 Kubikmeter entsprechen 135.000 Litern. Aufgesammelt wurden demnach vor allem Verpackungen wie Getränkekartons und Glas. Zum Vergleich: Beim Christopher Street Day im vergangenen Jahr mit etwa 65.000 Leuten sammelte die BSR nach eigenen Angaben 80 Kubikmeter Abfälle.

Das Techno-Spektakel von Loveparade-Gründer Dr. Motte hatte am Samstag rund zehnmal so viele Menschen angezogen, wie für die Demonstration angemeldet waren. Über Stunden feierten und tanzten sie an der Seite von 18 Musikwagen auf einer Strecke von der westlichen Innenstadt an Potsdamer Platz und Brandenburger Tor vorbei bis zur Siegessäule. Die Polizei zog am Sonntag eine gemischte Bilanz. Zwar beschrieb sie den Verlauf des Umzugs als "überwiegend störungsfrei". Am Ende sei es jedoch auf der Straße des 17. Juni so voll geworden, dass es zu "Gefahrensituationen" gekommen sei. Sperren hätten das Nachrücken weiterer Menschen verhindert. Die Polizei habe das Abstellen der Musik gefordert, was der Veranstalter aber nicht habe durchsetzen können. Dieser habe den Umzug dann um 21:20 Uhr beendet. Die Polizei meldete 35 Freiheitsbeschränkungen sowie 41 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, sexueller Belästigung, Drogen oder Sachbeschädigung. Die Veranstalter wollen am Dienstag eine Bilanz der Parade ziehen.

Geist der Loveparade schwebte mit

Loveparade-Gründer Dr. Motte, mit bürgerlichem Namen Matthias Roeingh, war erstmals 1989 mit einigen Mitstreitern und einem Musiklaster unter dem Motto "Friede, Freude, Eierkuchen" über den Ku'damm gezogen. In den 1990er Jahren entwickelte sich die Loveparade zum Magneten für Hunderttausende. Dann gab der Gründer die Marke ab. 2010 endete die völlig überfüllte Loveparade anderer Organisatoren in Duisburg in einer Katastrophe: 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Die Neugründung habe mit der Ursprungsveranstaltung nichts zu tun, betonten die Veranstalter. Doch der Geist der Loveparade schwebte mit, zumal Dr. Motte das Motto "Together again" ausgab. Wie früher war die neue Parade als politische Demonstration angemeldet - eigentlich nur für 25.000 Teilnehmende.

