Erneut Badeunfall in Berlin

So 03.07.22 | 13:27 Uhr

Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Berliner Schlachtensee gestorben.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Sonntag bestätigte, hatten am Samstagabend Zeugen bemerkt, wie ein Schwimmer in der Mitte des Sees unterging und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Mitarbeiter von DRK und DLRG holten den Mann aus dem Wasser und begannen mit Wiederbelebungsversuchen - die noch auf dem Weg ins Krankenhaus fortgesetzt wurden.