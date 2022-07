Für Kontakt- und Risikopersonen - Impfungen gegen Affenpocken starten kommende Woche in Berlin

Fr 08.07.22 | 14:48 Uhr

Bild: dpa/Andreas Gora

In Berlin stehen ab kommender Woche zunächst 8.000 Impfdosen gegen Affenpocken zur Verfügung, die an Risiko- und Kontaktpersonen verimpft werden sollen. Die Impfung ist kostenfrei. Wer geimpft wird, entscheidet der Arzt oder die Ärztin.



In der kommenden Woche starten in Berlin die Impfungen gegen das Affenpocken-Virus. Das teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Freitag mit. Man habe dazu mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Berlin einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, hieß es weiter. Ende Juni hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) angekündigt, möglichst schon in dieser Woche mit den Impfungen starten zu wollen.



Die Impfung ist kostenfrei

Weil der Impfstoff derzeit nicht in großen Mengen verfügbar sei, werde sich das Impfangebot gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zunächst vor allem an Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko oder der Gefahr für einen schweren Krankheitsverlauf richten. "Deshalb wird nach Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium und den anderen Bundesländern vorrangig in den HIV-Schwerpunktpraxen geimpft", informierte die Senatsverwaltung. Die Impfung ist kostenfrei. Die Entscheidung für eine Impfung liegt jedoch im Ermessen der impfenden Ärzte. Es sei ermutigend, dass die Impfbereitschaft sehr hoch zu sein scheine, so der Staatssekretär für Gesundheit, Thomas Götz. Er appellierte an alle, bei Auftreten von Symptomen, "diese unverzüglich ärztlich untersuchen zu lassen und bis zur Abklärung enge körperliche Kontakte zu vermeiden."

Liste mit Impfstellen kommt nächste Woche

In Berlin beteiligen sich 22 Praxen an der Impfkampagne. Zudem soll in verschiedenen Beratungsstellen und Spezialambulanzen für sexuelle Gesundheit Impfungen angeboten werden. Eine Liste sämtlicher Impfstellen ist von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen und Ärzte für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (dagnä e.V.) Anfang kommender Woche angekündigt. In Berlin stehen nach Angaben der Senatsverwaltung derzeit rund 8.000 Impfdosen des Impfstoff JYNNEOS®/ Imvanex® zur Verfügung. Im Laufe des dritten Quartals erwarte man weitere Impfdosen vom Bund.

Für Betroffene gibt es eine Hotline

Die STIKO empfiehlt die Impfung für Kontaktpersonen von Infizierten und für Personen mit einem erhöhten Expositions- und/oder Infektionsrisiko. Die Prophylaxe zur Verhinderung einer Affenpockeninfektion sollte so früh wie möglich im Zeitraum von bis zu 14 Tagen nach möglicher Ansteckung erfolgen. Die Indikationsimpfung soll eine Affenpockeninfektion bei Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko verhindern und wird unter anderem für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM) und dabei häufig den Partner wechseln, empfohlen, da diese bisher hauptsächlich von Affenpocken-Infektionen betroffen sind. Den vollen Impfschutz haben Geimpfte erst 14 Tage nach einer zweiten Impfung, die im Abstand von 28 Tagen erfolgen soll. Ist man bereits gegen Pocken geimpft, benötigt man nur eine Impfung.



Die Gesundheitsämter informieren die Betroffenen im Rahmen der Kontaktnachverfolgung darüber, dass sie sich impfen lassen können und weisen auf die Impfpraxen hin. Betroffene und Kontaktpersonen haben außerdem die Möglichkeit, sich im Gesundheitsamt Mitte für einen Impftermin zu melden. Die Hotline kann auch ohne eigene Krankenversicherung und anonym genutzt werden (Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter (030) 9018-41000).

Berlin gilt als bundesweiter Hotspot

Die Hauptstadt gilt als deutschlandweit als Hotspot. Bis Mittwoch wurden hier 761 Fälle von Affenpocken bestätigt. Das sind etwa zei Drittel der insgesamt für Deutschland gemeldeten Fälle. Affenpocken (monkeypox, kurz: MPX) sind eine Viruserkrankung, ausgelöst durch das Affenpockenvirus (Monkeypox virus, MPXV). Das Virus ist verwandt mit den klassischen Pockenviren (Variola, Smallpox). Übertragungen von Mensch zu Mensch erfolgen vor allem bei engem Kontakt. Eine Erkrankung mit Affenpocken verläuft meist mild und heilt in der Regel von alleine ab. Es können jedoch auch schwere Verläufe auftreten.

