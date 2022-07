Berlins Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch rechnet in etwa vier Jahren mit dem Baubeginn für die Verlängerung der U-Bahnlinie 3 im Berliner Südwesten. "Bei der U3 würde ich mich so weit festlegen, da möchte ich auch noch den ersten Spatenstich haben in dieser Legislatur", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Bericht der "Berliner Morgenpost". "Das heißt, dass wir nicht nur planen und untersuchen, sondern dass wir diese U-Bahn auch wirklich bauen."