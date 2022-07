Peter Schuster: Natürlich hat sich vieles verändert, aber im Grunde genommen empfinde ich das nicht zu sehr. Technische Möglichkeiten sind dazu gekommen, zum Beispiel Internet, was gute Recherchemöglichkeiten bietet. Aber die eigentliche Arbeit eines Strafrichters oder eines Staatsanwalts ist gleich geblieben: Es sind Fälle zu entscheiden und das muss ein Richter tun. Alle Umstände und Fakten müssen durch den Kopf des Richters, sonst können sie nicht Grundlage seiner Entscheidung werden. Das hat sich nicht so sehr geändert.

Das könnte man so sagen, ja! Das ist meine Meinung. Ob die nun richtig ist, weiß ich nicht, aber ich würde das tun. Änderungen in der Ansicht gibt es schon.

Der Vorsitzende Richter Peter Schuster begann 1985 seine Tätigkeit in der Justiz als Proberichter bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Danach war er Einzelrichter beim Amtsgericht Tiergarten, später Zivilrichter beim Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg. 1989 war er drei Jahre lang abgeordnet zur Senatsverwaltung für Justiz. 1992 beim Landgericht Berlin in der Allgemeine- und Jugendkammer. Seit 2012 Vorsitzender Richter der 40. Großen Strafkammer (Schwurgerichtskammer). Diesen Juli geht er in Pension.

Einer ihrer herausragenden Prozesse war der um den Mord an Johanna Hahn. Die 22-jährige Studentin schob ihr Fahrrad auf der Kantstraße in der City-West und wurde von Werkzeugdieben mit deren Auto erfasst, die vor mehreren Polizeiautos davonrasten. Ihre Schwurgerichtskammer verurteilt den Fahrer auch wegen Mordes an der jungen Frau.

Angefangen hatte das mit den Kudamm-Rasern. Das war Staatsanwalt Fröhlich, der hier einmal wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts angeklagt hat statt fahrlässiger Tötung. Das sind schwierige Fälle: Zum einen passt der Mordvorwurf bei den Verkehrssachen meiner Meinung nach nicht so ganz, weil derjenige, der da rast, natürlich keinen Unfall machen will. Im Fall "Hahn" will er vor der Polizei entkommen oder bei den Kudamm-Rasern will er das Rennen gewinnen. Das ist ja gerade das, was er nicht will: dass es kracht - zumal, wenn es dann noch sein hochwertiges Auto ist, was dabei kaputt geht! Auf der anderen Seite sind das so schwere Verstöße und die Folgen sind so schwer, dass die Strafen da einfach zu niedrig waren. Das entsprach nicht dem Gerechtigkeitsempfinden. Deshalb finde ich es richtig, dass man in krassen Ausnahmefällen auch bei Verkehrsdelikten wegen vorsätzlichen Tötungsdelikten verurteilt. Aber trotzdem: diese Fälle sind schwierig.

Deshalb mache ich Verkehrsrecht nicht gerne, denn die Folgen sind immer sehr schwer und in vielen Fällen ist das Verschulden des Täters gering: Der Lastwagenfahrer, der den Schulterblick unterlässt ist kein Schwerverbrecher, aber die Opfer sind platt wie Briefmarken.