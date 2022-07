Bilanz für 2021 - Berlin häufiger von Blitzen heimgesucht, Brandenburg seltener

Mo 18.07.22 | 12:07 Uhr

Bild: dpa/P. Zinken

Mehr Blitzeinschläge in Berlin, weniger Blitzeinschläge in Brandenburg - das ist die Blitzbilanz für das vergangene Jahr.



Wie aus den Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervorgeht, gab es im Jahr 2021 in der Bundeshauptstadt 1,01 Einschläge pro Quadratkilometer, nach zuvor 0,8 im Jahr 2020. In Brandenburg wurden 0,81 Einschlägen pro Quadratkilometer gemessen und damit deutlich weniger als 2020 (1,2).



Große Schäden an elektronischen Elementen im Haus

Insgesamt waren es in Brandenburg im vergangenen Jahr knapp 23.900 Einschläge und in Berlin 900. Die Versicherer beobachten seit Jahren, dass zwar die Zahl der Einschläge insbesondere in Gebäuden abnimmt, dass aber die Schäden pro Einschlag oft höher sind, weil dann meist Elektronik und Technik in erheblichem Umfang durch den Blitz zerstört werden. So heißt es beim Zentralverband der Deutschen Immobilieneigentümer, Haus & Grund Deutschland, dass Blitze in einem modernen Smart-Home etwa elektrische Rollladensteuerungen, Steuergeräte von Heizungen, Klima- und Lüftungsanlagen oder Schließsystemen zerstören könnten. So habe der durchschnittliche Blitzschaden nach Berechnungen der Versicherer bei 1300 Euro gelegen und war damit bei der letzten Erhebung im Jahr 2020 so teuer wie nie zuvor.

Hohe Blitzdichte in der Uckermark, geringe in der Stadt Brandenburg

Die höchste Blitzdichte wurde im vergangenen Jahr in Brandenburg im Landkreis Uckermark mit 2,19 Einschlägen pro Quadratkilometer gemessen. Am geringsten war die Einschlagsdichte mit 0,20 in der Stadt Brandenburg/Havel, wo vergangenes Jahr nur 45 Erdblitze registriert wurden. Das war bundesweit der vorletzte Platz vor der Stadt Solingen (0,18). Der bundesweite Höchstwert stammt aus dem Landkreis Starnberg in Bayern mit einer Dichte von 7,6 pro Quadratkilometer.



Blitze entstehen bei Gewittern: Das heftige Auf und Ab von Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke führt zu einer Polarisierung der natürlichen Luftelektrizität. Wird das Spannungsfeld zwischen positiver und negativer Ladung zu stark, entlädt sich ein Blitz. Insgesamt gab es in Deutschland vergangenes Jahr gut 491.000 Blitzeinschläge, knapp 100.000 mehr als 2020. Die Haupt-Gewittertätigkeit lag den Messungen zufolge im Juni und Juli.