S 2

07. Juni durchgehend bis 10. Dezember Es besteht Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Blankenfelde und Lichtenrade. ... 21. Juni bis 11. August Zugverkehr zwischen Priesterweg und Südkreuz nur im 20-Minuten-Takt. ... 25./26. Juli und 26./27. Juli in den Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 2 Uhr Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Pankow-Heinersdorf und Buch ohne Halt in Blankenburg. ... 29. Juli, 4 Uhr durchgehend bis 7. August, Betriebsschluss zwischen Pankow-Heinersdorf und Buch Ersatzverkehr mit Bussen ohne Halt am S-Bahnhof Blankenburg.