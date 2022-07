Einige haben in Brandenburg die Ambition eine Freie Schule zu gründen. Doch die Hürden sind hoch, viele Anträge werden abgelehnt, mitunter auch kurz vor Schuljahresbeginn – so wie in Müncheberg. Von Christoph Hölscher

"Wer in Deutschland eine Schule betreiben will, muss auch in der Lage sein, die notwendigen Anträge auszufüllen", stellt dagegen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) fest. Schulen in "freier Trägerschaft" dürften in ihren Lehrzielen und in der Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen. Außerdem müssten geeignete Räume und eine tragfähige Finanzierung vorhanden sein, sonst dürfe das Ministerium keine Genehmigung erteilen, so Ernst.

Dass diese Hürden nicht leicht zu nehmen sind, zeigen die aktuellen Zahlen des Ministeriums: Demnach wurden für das kommende Schuljahr 22 Anträge auf Genehmigung einer Freien Schule gestellt – nur drei davon genehmigte das Ministerium. Die anderen Anträge wurden abgelehnt, zurückgezogen, eingestellt oder auf das nächste Schuljahr verschoben. Insgesamt wird es 189 Freie Schulen im Schuljahr 2022/23 in Brandenburg geben.