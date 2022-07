Der seit vergangenem Sonntag am Großen Müllroser See (Oder-Spree) vermisste 71-jährige Schwimmer ist tot geborgen worden. Wie die Polizei in Fürstenwalde dem rbb am Sonntag bestätigte, wurde der Mann an einem Badestrand des Sees angeschwemmt und am Samstag von einer Passantin entdeckt.

In den vergangenen Tagen hatten Polizei und Feuerwehr mit Tauchern den See ergebnislos abgesucht. Der Mann hatte sich vom Steg eines Privatgrundstücks nahe dem Badestrand in das Wasser begeben.

Es hieß, dass er den rund 400 Meter breiten See durchschwimmen wollte. Als der am vergangenen Sonntag nicht zurückkehrte, meldeten Angehörige den 71-Jährigen als vermisst.

