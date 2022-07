Während Fern- und Güterzüge weiträumig umgeleitet werden, müssen Regional- und S-Bahnreisende in Schienenersatz umsteigen. Davon betroffen sind die Regionalbahnlinien RE2 (Cottbus-Wismar), die RB22 (Königs Wusterhausen-Schönefeld-Potsdam), die RB24 (Eberswalde-Senftenberg) sowie die RB36 Königs Wusterhausen-Beeskow. Auch die S-Bahnlinien S8, S46 und S85 sind unterbrochen. Die Züge enden und starten von Berlin-Grünau beziehungsweise Adlershof.

Im Regionalbahnverkehr der RE2 ist aus Richtung Norden am Berliner Ostkreuz Schluss. Aus Richtung Süden enden die Regionalzüge in Königs Wusterhausen. Die RB24 endet im Norden in Berlin-Lichtenberg und im Süden in Bestensee.