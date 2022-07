Aus rund 300 Einreichungen wurden von der Jury am 5. Juli die Träger des Preises 2022 bekanntgegeben: Fritz Bornstück, Ilka Raupach, Daniel Becker und Micha Winkler.



Der Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ging an die 1947 in Treuenbrietzen geborene und in Altlangsow lebende Bildhauerin Sylvia Hagen. Der Nachwuchsförderpreis für Bildende Kunst geht an den 1992 geborenen Bildhauer, Maler, Grafiker und Videokünstler Julius Anger.



Die Preisverleihung findet am 14. August um 12 Uhr in Neuhardenberg statt.