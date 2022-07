Ostprignitz-Ruppin - Rheinsberger Rhin für Kanuten wegen Trockenheit gesperrt

Mi 20.07.22 | 18:14 Uhr

Bild: dpa/Holger W. Spieker

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit dürfen Paddler und Kanuten ab sofort nicht mehr den beliebten Rheinsberger Rhin in Ostprignitz-Ruppin befahren. Das teilte die Untere Wasserbehörde von Ostprignitz-Ruppin am Mittwoch mit. An der Rheinsberger Obermühle wurde demnach die Mindestwasserhöhe von 65 Zentimetern unterschritten. Eine sichere Befahrung sei daher nicht mehr möglich, hieß es weiter.

Außerdem gehe es jetzt darum, das verbliebene Wasser vorerst in den Rheinsberger Gewässern zu halten, sagte Dirk Geißler von der Wasserbehörde dem rbb: "Wir müssen damit rechnen, dass wir in den nächsten 14 Tagen oder langfristiger keine gravierenden Niederschläge bekommen. Wir brauchen dieses Wasser, um zu reagieren und den Abfluss im Rheinsberger Rhin weiter zu stützen." Bereits in den vergangenen Wochen wurde aufgrund des Regenmangels der Abfluss aus den Rheinsberger Seen in den Rhin reduziert. Das führe nun dazu, dass der Pegel nicht mehr ausreiche, um den Rhin befahren zu können. Das Verbot greift in diesem Jahr deutlich früher als in den Vorjahren.

März, Mai und Juni waren zu trocken

Nach Angaben der Kreisverwaltung in Ostprignitz-Ruppin hat es in diesem Jahr deutlich zu wenig geregnet. So lagen die Niederschlagswerte an der Messstation in Neuruppin deutlich unter den Monatsmittelwerten der letzten Jahrzehnte. Besonders der März, Mai und Juni waren demnach zu trocken. Die Kreisverwaltung bereitet nun ein Verbot der Wasserentnahme aus Seen, Kanälen und Flüssen vor. Es soll voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche in Kraft treten. Auch Schwarze Elster, Oder und Senftenberger See führen aktuell zu wenig Wasser.