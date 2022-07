So 24.07.22 | 17:05 Uhr

2018 fielen dem verheerenden Waldbrand in Treuenbrietzen 135 Hektar Wald zum Opfer. Stadtförster Dietrich Henke musste diese Fläche jahrelang wiederbeleben. Dafür ist er nun als Förster des Jahres ausgezeichnet worden.

Dietrich Henke: Das ist eine tolle Anerkennung, zumal das ja deutschlandweit ist. Ich bin auch deswegen sehr zufrieden, weil wir in Brandenburg und auch Berlin eine besondere Situation haben, mit der Trockenheit, der Dürre, gerade auch vor dem Hintergrund dieser vielen Waldbrände. Und da bemühen wir uns sehr – um die Wiederaufforstung, die Wiederbegründung von Wald.

rbb: Herr Henke, Sie dürfen sich nun Förster des Jahres nennen. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Der 55 Jahre Henke hat den 1.900 Hektar großen Treuenbrietzener Stadtwald in den vergangenen zwanzig Jahren zu einem widerstandsfähigeren Mischwald umgebaut. Wo früher überwiegend Kiefern standen, wachsen jetzt zu über einem Drittel Laubbäume. Nach dem Waldbrand 2018 entwickelte Henke zudem mit Wissenschaftlern Konzepte fürs Wieder-Aufforsten von Brandflächen.

Dietrich Henke leitet den Forstbetrieb Treuenbrietzen seit 2002. Für die Auszeichnung als Förster des Jahres 2022 erhält er 2.000 Euro. Mit dem Preis zeichnet der deutsche Landwirtschaftsverlag Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Weise für die Forstbranche stark machen.

Wofür wurden Sie genau ausgezeichnet?

Was honoriert wurde, ist diese Wiederbegründung von Brandflächen. Dass wir es in der Stadt Treuenbrietzen einfach mal gewagt haben, einen anderen Weg zu gehen als den, der in der Forstwirtschaft üblich ist. Wir haben keine Kahlschläge geführt, wir fahren dort nicht ganzflächig mit Maschinen, wir haben mit eigenem Vermehrungsgut aus der Region gearbeitet.

Und das hat gezeigt, dass dort Pflanzen und Bäume wieder entstehen, die sehr widerstandsfähig sind. Wir haben damals nach dem Waldbrand versucht, der Natur mal die Chance zu geben, dass sie es einfach mal selber macht. Die Natur braucht uns Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur.