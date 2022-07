Mit einer Samenplantage verschiedener Baumarten will Brandenburg den Waldumbau zu einem Mischwald aus Nadel- und Laubbäumen beschleunigen. Diesem Ziel dienten insbesondere die Laubholzplantagen, teilte das Agrarministerium in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit. Beim Spitzahorn zeige sich in diesem Jahr ein erster Fruchtansatz.



In drei bis fünf Jahren sei bei dieser Baumart mit einer erntefähigen Saatgutmenge zu rechnen, hieß es weiter. Bei der Esskastanie dauere es etwa fünf bis acht Jahre und bei der Traubeneiche sogar zehn bis 15 Jahre, bis entsprechendes Saatgut gewonnen werden könne.