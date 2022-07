Die Berliner Senatsjustizverwaltung will den Einsatz von mutmaßlich rechtsextremen Ordnern beim Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Samstag prüfen. Es seien zahlreiche Beschwerden über Ordner mit entsprechenden Tätowierungen eingegangen, sagte die Staatssekretärin für Vielfalt und Antidiskriminierung, Saraya Gomis, am Dienstag in Berlin. Darunter sei die unter Neonazis und Rechtsextremisten als Erkennungssymbol dienende "Schwarze Sonne" gewesen.

Nach einer Corona-Zwangspause ist am Samstag wieder eine große Pride-Parade durch Berlin gezogen. Hunderttausende Teilnehmer:innen feierten friedlich den Christopher Street Day, doch auch der Krieg in der Ukraine war ein bestimmendes Thema.

Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, queeren und intergeschlechtlichen Community (LGBTQI) in Europa. Bei der Parade am vergangenen Samstag waren unter dem Motto "United in Love. Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung" Hunderttausende durch mehre Stadtteile der Hauptstadt gezogen.

Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hatte selbst an der Parade teilgenommen. Erste Hinweise auf mutmaßlich rechtsxtreme Ordner mit entsprechenden Tattoos habe die Senatorin noch während der Parade von anderen Teilnehmenden erhalten, hieß es am Dienstag.

Der Christopher Street Day erinnert an einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen im Jahr 1969 in New York, der sich gegen Polizeiwillkür und Unterdrückung richtete. In zahlreichen Großstädten weltweit wird der CSD gefeiert, in Berlin erstmals 1979. Vor zwei Jahren musste die Parade wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, im vergangenen Jahr kamen zu der unter Auflagen genehmigten Demo nach Polizeiangaben 65.000 Menschen.