Nicht auf dem Gehweg, nur allein - Diese Regeln gelten für E-Scooter-Fahrer in Berlin

Mi 13.07.22 | 08:06 Uhr

Bild: dpa/Jochen Tack

Sie fahren wo und wie sie wollen: Mitunter könnte man glauben, für E-Scooter-Fahrer gäbe es keine Regeln. Doch das stimmt natürlich nicht. Ein Überblick über die wichtigsten Regeln in Berlin.

Wer darf E-Scooter fahren? Jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist, darf ohne Führerschein einen E-Scooter fahren. Aber: Bei den in Berlin verfügbaren Leihanbietern ist vertraglich geregelt, dass man zur Nutzung des Dienstes mindestens 18 Jahre alt sein muss. Nehmen Kinder unter 14 Jahren mit einem E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teil, kann es zu Strafen gegen die Halter der Scooter kommen. Weil in Berlin ganz offensichtlich oft deutlich jüngere Menschen auf den Rollern stehend anzutreffen sind, heißt es von den Verleih-Firmen Voi und Tier, man gehe gegen dieses Vorgehen gezielt vor und sperre bei Kenntnisnahme auch Accounts. Außerdem arbeite man, so Tier, daran, den Vorgang der Identitätsverifizierung weiter zu verbessern. Es brauche jedoch auch Kontrollen der örtlichen Polizei, um derartige Regelverstöße zu ahnden, heißt es bei Tier.

Was benötigt man, um einen E-Scooter zu leihen? Wer einen E-Scooter leihen möchte, braucht ein Smartphone mit Internetverbindung (also Datenvolumen), auf dem die App des Anbieters installiert wurde. Außerdem muss der Leihende über die notwendigen Zahlungsoptionen verfügen. In der App müssen in der Regel Daten zur Person, eine Mailadresse und die Handynummer hinterlegt werden. Zudem ist eine Zahlungsmethode fest einzurichten, über die die anfallenden Gebühren abgerechnet werden. Das geht meist über eine gängige Kreditkarte oder den Bezahldienst Paypal. Nach der Fahrt erhält der Kunde im Regelfall eine Rechnung über die Fahrt per E-Mail. Ein Führerschein ist nicht nötig.

Welche Anbieter für E-Scooter gibt es in Berlin? In Berlin können E-Scooter der Unternehmen Tier, Bolt, Bird, Spin (nur in Berlin-Adlershof), Voi und Lime gegen Entgelt geliehen werden. Mehr als 26.000 Roller sollen es schätzungsweise sein.

dpa/Christin Klose Interview | Ökobilanz E-Roller - "E-Roller sind da sinnvoll, wo sie Autofahrten ersetzen" Dass es Spaß macht, mit ihnen durch die Stadt zu flitzen, ist offensichtlich. Aber wie steht es mit der Ökobilanz der E-Roller, die man an jeder Ecke mieten kann? Da kommt es vor allem darauf an, welches Verkehrsmittel ersetzt wird, sagt Miriam Dross vom Umweltbundesamt.

Wo darf man mit dem E-Scooter wie fahren? E-Scooter-Fahrer, deren Gefährt zur Gruppe der Elektrokleinstfahrzeuge gehört, die maximal 20 Stundenkilometer schnell fahren, müssen den Radweg oder den Fahrradstreifen nutzen. Fehlen diese, müssen sie auf die Straße ausweichen. Für die Scooter gelten die Fahrradampeln. Sind keine vorhanden, gelten die des Fließverkehrs. Weitere Personen oder Gepäck dürfen nicht mitgenommen werden. Sonst ist die Stabilität in Gefahr. Denn aus physikalischen Gründen würde Bremsen, Lenken und Abbiegen mit dem Scooter sonst zur Herausforderung und eine sichere Fahrt wäre nicht mehr möglich. Sind mehrere Scooter als Gruppe unterwegs, dürfen sie nicht nebeneinander fahren. Mobiltelefone sind, genau wie bei den meisten anderen Fahrzeugen – nicht erlaubt. Es sei denn, sie werden mit Freisprecheinrichtung benutzt. Zudem gelten für E-Scooter-Fahrer dieselben Alkoholgrenzwerte für Autofahrer. Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt, begeht demnach eine Ordnungswidrigkeit, bei mehr als 1,1 Promille liegt eine Straftat vor. Viele Verleiher schreiben ein komplettes Alkoholverbot in ihre Nutzungsbedingungen. Nicht erlaubt ist es zudem sich während der Fahrt an anderen Fahrzeugen festzuhalten oder freihändig zu fahren. Da die Scooter nicht über Blinker verfügen, muss wie beim Radfahren Handzeichen geben. Da E-Scooter maximal 20 Stundenkilometer fahren dürfen, ist es auch nicht erlaubt, mit ihnen die Autobahn zu befahren. Auf Autobahnen dürfen grundsätzlich nur Fahrzeuge fahren, die mehr als 60 Kilometer pro Stunde fahren können. Ist der Scooter klappbar, kann er in zusammengeklapptem Zustand kostenfrei mit in Bus und Bahn genommen werden. Anderenfalls ist ein Fahrradticket für den E-Scooter zu lösen.



Mögliche Strafen und Bußgelder: Es gelten folgende Bußgelder bei E-Scooter-Vergehen: Bei Rot über die Ampel: 60 bis 180 Euro Fahren auf dem Gehweg: 55 bis 100 Euro Fahren ohne Versicherungskennzeichen: 40 Euro Nebeneinanderher fahren: 15 bis 30 Euro Zu zweit fahren: 10 Euro

Kinder unter 14 Jahren im Straßenverkehr: 90 bis 135 Euro Fahren eines Scooters ohne Betriebserlaubnis: 70 Euro Geparkter Scooter versperrt Gehweg: 25 Euro E-Scooter in Halteverbotszone: 25 Euro Wer mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt und keine alkoholbedingte Auffälligkeit zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Damit drohen bis zu 1.500 Euro Bußgeld, ein bis drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Wer mit einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille unterwegs ist, begeht eine Straftat. Hier gibt es drei Punkte in Flensburg, es wird der Führerschein für acht bis zwölf Monate entzogen und es kommt zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe. Für junge Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit gelten 0,0 Promille. Wer nach einem Unfall mit einem E-Scooter nicht an der Unfallstelle verbleibt, um die Personalien auszutauschen, dem droht eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Laut Strafgesetzbuch (StGB) gibt es hierfür eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Wer einen E-Roller ohne Kfz-Haftpflichtversicherung fährt, begeht eine Straftat, die mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe geahndet wird. Passiert ein Unfall mit einem unversichertem Fahrzeug, haftet der Scooter-Fahrer mit seinem Privatvermögen.

Unfälle: Haftung beim Fahren mit dem E-Scooter Für E-Scooter, die zwischen sechs und 20 Stundenkilometer schnell fahren und die mit Bremsen, Steuer und Beleuchtungsanlage mit Reflektoren und einer Klingel ausgestattet sind, gibt es eine Versicherungspflicht. Sie bekommen ein Typenschild mit Identifikationsnummer und vom Versicherer eine Versicherungsplakette, die am Fahrzeug angebracht wird. Werden Unbeteiligte in einen Unfall mit einem E-Roller verwickelt und dabei verletzt, haben sie Anspruch auf Schadenersatz. Die Gesetzeslage sieht vor, dass alle Halter eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben müssen - auch die Verleihfirmen. Sie springen ein, wenn der Scooter-Fahrer jemandem Schaden zufügt, ihn beispielsweise verletzt oder sein Auto beschädigt. Wer mit geliehenem Roller selbst in einen Unfall verwickelt wird, ist, was Sachschäden betrifft, über den Verleiher versichert. Wird der Fahrer selbst verletzt, muss seine Krankenversicherung für etwaige Behandlungskosten aufkommen. Bei bleibenden Schäden möglicherweise die private Unfallversicherung. Hat der Scooter-Fahrer den Unfall verursacht, muss er für Schäden am Roller selbst geradestehen. In den meisten Fällen sehen die Geschäftsbedingungen vor, dass die Polizei generell benachrichtigt werden muss, wenn ein geliehener Roller in einen Unfall verwickelt wird. Zudem muss zumeist der Verleiher zeitnah über den Unfall informiert werden. Wer sich nach einem Unfall mit deinem E-Scooter von einer Unfallstelle entfernt, dem droht eine Anzeige wegen Fahrerflucht. Weil E-Scooter nicht schneller als 20 Stundenkilometer fahren, gibt es für sie, anders als für Autos, keine Gefährdungshaftung. Deshalb trifft die Halter keine verschuldensunabhängige Haftung. Lässt sich also nach einem Unfall mit Sachschaden der Verursacher nicht ermitteln kann nicht der Halter verschuldensunabhängig in Haftung genommen werden.

Wo parkt man die Scooter?

Elektro-Roller, die achtlos auf Wegen abgestellt werden, sind für viele Bürger ein Ärgernis. Bald soll es deutlich mehr ausgewiesene Stellflächen geben. Bis dahin bleiben die Zustände aber chaotisch. Das Abstellen auf Bürgersteigen und anderem öffentlichem Grund ist grundsätzlich erlaubt. Das regelt das Bundesrecht. Allerdings gilt die Erlaubnis nur, solange die Gehwege dabei eben nicht versperrt werden. Auch das Abstellen vor U-Bahn-Eingängen, Ausfahrten oder auf Fahrradwegen ist nicht erlaubt. In Berlin gibt es auch offizielle Abstellflächen für die Roller. 25 (Stand Juni 2022) sind allein in Mitte. Die Mieter sollen die Roller möglichst dorthin stellen, statt sie achtlos auf den Gehwegen zurückzulassen. "Der Kampf gegen E-Scooter auf Gehwegen ist ein Kampf gegen Windmühlen", sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin dem rbb im Juni 2022. Vor allem an touristischen Hotspots wie dem Checkpoint Charlie. Kaum seien hier die ersten Roller von den Gehwegen geräumt oder aus Haltverbotszonen entfernt worden, stünden die nächsten schon wieder auf denselben - dafür eben nicht vorgesehenen - Flächen. Besonders störend sind die kreuz und quer hingeworfenen Roller für Menschen, die nicht oder nicht gut sehen können. Der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein (ABSV) erwägt inzwischen, mithilfe einer Verbandsklage gegen den Senat vorzugehen.

Sendung: rbb Praxis, 13.07.2022, 20:15 Uhr