Marianne Freitag, 22.07.2022 | 15:54 Uhr

Warum senkt man nicht einfach die Steuern und Abgaben? Eine Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist Zynismus und Menschenverachtung. Lebensmittel im Grundnahrungsbereich stellen nach Meinung von Scholz also einen Mehrwert dar und sind unverändert zu besteuern.

An der Tankstelle zocken uns nicht die Mineralölkonzerne ab sondern die Regierung in Berlin. Weit über 50% fließen in den Staatshaushalt.

Baerbock wurde gestern in den Tagesthemen in einem Video-Interview mit Habeck wegen einer Aussage gerügt, die m.E. gar nicht so abwegig war, wenn hier nicht sofort was passiert.