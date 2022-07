Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in Glasmanufaktur in Tschernitz aus

Riss in Schmelzwanne

So 31.07.22 | 21:54 Uhr

Weil eine Schmelzwanne gerissen ist, sind am Sonntag die Feuerwehren zu einem Einsatz in die Glasmanufaktur in Tschernitz (Spree-Neiße) gerufen worden.