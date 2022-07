Der scheidende Pfarrer der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Martin Germer, wünscht sich mehr personelle und finanzielle Hilfe für das Berliner Wahrzeichen.



Germer sagte dem Evangelischen Pressedienst, zwar bekomme die Gemeinde von der evangelischen Landeskirche einen begrenzten Zuschuss für die Gebäudebetriebskosten. So könne die Kirche täglich geöffnet werden, auch die berühmten blauen Glaswände könnten beleuchtet werden, sagte er. Es sei "aber bei weitem nicht so, dass sich die Landeskirche in einer angemessenen Weise an den echten Kosten" beteilige.



Nötig wären zusätzlich jährlich mindestens 250.000 Euro, sagte Germer. Dann wäre eine Personalausstattung möglich, mit der die Kirche die Menschen ganz anders erreichen und in die Öffentlichkeit hinein wirken könne.