Das Bundesbauministerium will eine fußgänger- und fahrradfreundliche Promenade am Halleschen Ufer in Berlin-Kreuzberg mit 2,95 Millionen Euro fördern. Das hat Ministerin Klara Geywitz (SPD) am Donnerstag bekannt gegeben.

Das Berliner Projekt ist eins von 18 "nationalen Projekten des Städtebaus", das das Ministerium im Jahr 2022 unterstützt.