Konzertkritik - Teenie-Euphorie und Regenbogenfahnen – das Phänomen Harry Styles

Do 21.07.22 | 09:43 Uhr | Von Luis Lemmen

dpa/Charles Sykes Audio: rbb 88,8 | 21.07.2022 | Matthias Bartsch | Bild: dpa/Charles Sykes

Etwa 15.000 kreischende Fans jubeln Popstar Harry Styles in Berlin zu. Der 28-Jährige spielt vor ausverkauftem Publikum ein lautes und buntes Konzert. Doch es ist nicht seine Musik, die den jungen Briten zur Ikone einer ganzen Generation macht. Von Luis Lemmen

"Sei heute Abend, wer immer du sein willst", ruft Harry Styles durchs Mikrofon und lacht. Die Schlagzeugerin auf der Bühne zählt mit ihren Sticks den nächsten Rhythmus an, die Band gibt alles. Aus den Lautsprechern unter der Decke der Mercedes-Benz Arena wummern die ersten Takte vom Mega-Hit "Watermelon Sugar" und die Fans singen, nein, kreischen aus tiefster Seele mit. Harry ist mit seiner grandiosen Band an diesem Abend zwar laut, doch seine Fans sind lauter. "As It was", "Sign Of The Times" oder eben "Watermelon Sugar": An Harry Styles Musik führte in den letzten Jahren kein Weg vorbei. Auf seinem Tour-Stop in Berlin bringt er die Arena mit jedem Song zum Beben und genießt so viel Fan-Unterstützung wie kaum jemand anderes: Der junge Brite macht eben alles richtig und trotzdem viel anders.

hkw.de/S. Bolesch Musik-Festival im Berliner HKW - Einmal den Mississippi runter Die Augen ruhen auf der Spree, aber die Ohren reisen den Mississippi hinab: An vier Wochenenden feiert das Haus der Kulturen der Welt musikalisch die Mitte der USA. Von Jazz, Funk, Blues und Cajun bis hin zu R&B, Folk und Bounce. Von Laf Überland

(K)ein gewöhnlicher Superstar

Harry weiß genau, wie man das Publikum begeistert: Als 16-Jähriger nimmt er an der britischen Castingshow "The X Factor" Teil. Mit drei anderen Jungs aus der Show gründet er die Band "One Direction" und feiert schon als Teenager unzählige Charterfolge. Bis zu ihrer Auflösung 2015 waren "One Direction" sozusagen die "Backstreet Boys" ihrer Generation. Kurz nach Band-Ende startet er eine Solo-Karriere und geht prompt durch die Decke. Neben seiner Musik schauspielert er und war zwischenzeitlich sogar als neuer James Bond im Gespräch. Vom Boyband-Teenie zum Superstar – das ist in der Musikbranche soweit nichts Neues. Doch Harry macht vieles anders. Schon sein Auftreten unterscheidet ihn stark von den üblichen Chartstürmern: Er ist kein Macker oder Poser, fette Karren und prollige Uhren sind in seinen Musikvideos Fehlanzeige. Statt Arroganz strahlt er Offenheit und Toleranz aus. Im rosa-roten Oberteil, gepunkteter Schlaghose und Glasperlenkette springt und tanzt Harry über die Bühne. Man kann die Euphorie, die er an diesem Abend auf der Bühne versprüht, förmlich spüren.

Kleidung, Musik, Fans - Hauptsache bunt

Der 28-Jährige ist auf mehreren Ebenen extravagant und genau deswegen so beliebt. Seine Vielfältigkeit zeigt sich besonders an seinem Kleidungsstil: "Zieh einfach an, was du willst" ist sein Motto. Bei Fotoshootings und Auftritten trägt er genauso gerne Anzüge wie Röcke und versucht die Vorstellung von geschlechterspezifischer Kleidung zu lockern. So war er der erste Mann, der auf dem Cover des Vogue-Magazins landete - in einem weißen Kleid. Genau wie sein Kleidungsstil lässt sich auch seine Musik nicht immer einer klaren Kategorie zuordnen. Sein Song-Portfolio besteht aus weltberühmten Pop-Liedern, einigen energiegeladenen Rock-Songs und vielen ruhigen und emotionalen Tönen. Thematisch geht es fast immer um Liebe, Verlust und Selbstakzeptanz. So entwickelte sich Harry, der für Freiheit, Akzeptanz und Toleranz kämpft, über die Jahre zu einer Galionsfigur der LGBTQ-Community. Die überwiegend weiblichen und jungen Fans kleiden sich genauso bunt wie Harry. Der pinke Cowboyhut mit der Herzchenbrille ist ihr Markenzeichen geworden. Ein bisschen Hippie, ein bisschen Retro. Dazu überall Regenbogenfahnen. Da junge Zuschauer:innen unter 16 Jahren nur in Begleitung zum Konzert dürfen, haben einige ihre Mutter oder ihren Vater mitgebracht. Doch die sind mehr als nur die Begleitperson: Viele von ihnen erzählen, dass sie durch ihre Tochter selbst mit dem Harry-Styles-Fieber angesteckt wurden. So singen die Teenies ihre Lieblingssongs lautstark zusammen mit ihren Eltern.

Reichweite durch Social Media

Ein weiterer wichtiger Faktor bei Harry Styles Aufstieg zum modernen Helden sind, neben seinem außergewöhnlichen Auftreten, die sozialen Netzwerke. Seine Hingucker-Outfits, Konzert-Videos und Songs werden auf Instagram, TikTok und Co. millionenfach geklickt, weiterverbreitet und diskutiert. Seine Fans laden unermüdlich Videos von ihm hoch und verbreiten so die Begeisterung für den Musiker auf der gesamten Welt. Allein auf Instagram hat er mittlerweile über 46 Millionen Follower. So wirkt die Mercedes-Benz Arena für seine riesige Fan-Gemeinde fast schon zu klein. Kurz vor Beginn der Show standen draußen noch viele hoffende Fans, die für mehrere Hundert Euro Karten erwerben wollten.

NurPhoto Konzertkritik | The Kid Laroi in der Columbiahalle - Wahnsinnig physisch The Kid Laroi gilt als der australische Justin Bieber. Er ist gerade mal 18 Jahre alt und hatte mit "Stay" bereits einen weltweiten Charterfolg - mit Bieber. Nun überzeugte er in der Columbiahalle in Berlin aber eher mit seinen Showeinlagen. Von Hendrik Schröder

Coming-Out während des Konzerts

Drinnen, in der Arena, interagiert Harry während des Auftritts viel mit seinen Fans, unterhält sich mit ihnen und albert auf der Bühne herum. Doch selbst er staunt nicht schlecht, als er am Ende seines Songs "Satellite" die junge Soha in der ersten Reihe des Publikums erblickt. Soha hält ein sehr persönliches Schild in ihren Händen: "Bitte hilf mir, mich vor meiner Mutter zu outen", steht da auf Englisch drauf. Harry denkt sichtlich nach und fragt nach Sohas Einverständnis. Dann nickt er ihr zu, bevor er ihr Schild übers Mikrofon laut vorliest und so öffentlich ihre Homosexualität verkündet. Die Arena jubelt und Soha sieht aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen. Kurzfristig wird ihre Mutter, die weiter hinten im Publikum sitzt, zur Bühne geholt und Harry überreicht ihr lachend eine Regenbogenfahne. Die Antwort auf das Outing ihrer Tochter: beide Daumen hoch. Über Sohas Gesicht auf der Videoleinwand kullern Tränen der Freude und Erleichterung, während Harry schon wieder auf der Bühne rumspringt und der nächste Song angespielt wird.

90 Minuten pure Euphorie

Genau diese Momente machen die Harry-Styles-Konzerte für seine Fans so einzigartig. Obwohl Harry sich nicht öffentlich über seine Sexualität äußert, fühlen sie sich von ihm und seiner Musik verstanden. Das lassen sie auch hören: Textsicher von der ersten bis zur letzten Zeile schreien sie bei jedem Lied alles aus ihren Lungen raus. Besonders bei den Songs "What Makes You Beautiful" und dem aktuellen Sommerhit "As It Was" gleicht die Arena einer riesigen Karaoke-Party: Die Fans übertönen Harrys Gesang um ein Vielfaches und die gesamte Arena hüpft und tanzt, von der ersten Reihe bis zu den Sitzen ganz unterm Dach. Seine Show ist eine 90-minütige Gute-Laune-Ekstase. Um das Phänomen Harry Styles wirklich zu verstehen, muss man ihn und seine Fans live erlebt haben.

Sendung: rbbKultur, 20.07.2022., 22:12 Uhr