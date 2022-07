Interview | Horrortrip statt Interrail-Romantik - "In vier Wochen Interrail konnte ich vielleicht dreimal Zug fahren"

Do 21.07.22 | 06:11 Uhr

Bild: privat/H. Eggert

Das Interrail-Ticket wird 50 Jahre alt. Es könnte so einfach sein - isses aber nicht: Die 21-jährige Berlinerin Hannah Eggert erzählt auf der Rückfahrt am Telefon, wie ihr Sommertrip mit dem Zug nach Portugal ihr den letzten Nerv raubte.

rbb|24: Frau Eggert, wo erwischen wir Sie gerade und wie ist Ihr Reisetag seit dem Aufstehen verlaufen? Hannah Eggert: Ich bin in Amiens in Frankreich und warte auf einen Regionalzug. Aufstehen gab es schon mal gar nicht - weil ich bereits seit gestern unterwegs bin, 13 Stunden mit dem Nachtbus. Ich fahre nach Hause. Wo ging es los? Ich war in Bilbao und wollte ursprünglich mit dem Zug nach Barcelona fahren, um von da mit dem Zug nach Köln zurückzufahren, wo ich wohne. Mein Interrail-Pass ist nur noch bis kommenden Donnerstag gültig. Ich dachte eigentlich: okay, ich verbringe ein paar nette Tage in Bilbao, fahre dann rüber nach Barcelona, bin da noch eine Nacht und kann dann entspannt nach Köln fahren. Man muss dazu wissen: In Italien, Spanien, Portugal und Frankreich darf man mit Schnellzügen nur fahren, wenn man eine Reservierung hat. Ich habe dann versucht, mich in Bilbao darum zu kümmern, denn ich hatte schon am Anfang meiner Reise festgestellt, dass sich das mit den Reservierungen als sehr schwierig gestaltet. Die konnten mir dort aber nichts weiter als bis Barcelona sagen.

Zur Person privat Hannah Eggert ist 21 Jahre alt und in Berlin geboren und aufgewachsen. 2020 zog sie zum Studium nach Köln.

Was haben Sie dann gemacht? Ich war im Zwiespalt: Wäre ich von Barcelona nicht rechtzeitig vor Ablauf meines Interrail-Tickets weggekommen, hätte mir die Verbindung Bilbao – Barcelona ja auch nichts genützt. Und dann hab ich das nicht gemacht. Ich musste mir stattdessen gestern Abend einen Flixbus von Bilbao nach Paris nehmen, um ein Stück weiter zu kommen. Ich hatte gedacht, ich kümmere mich dann in Paris um die Reservierung nach Köln, denn dahin fahren ebenfalls Schnellzüge. Um nicht schon wieder am Bahnhof zu stehen und da nicht weiterzukommen, habe ich die Hotline angerufen. Da hing ich zwanzig Minuten in der Warteschleife, niemand hat Englisch gesprochen. Als ich in Paris dann doch am Bahnhof jemanden gefunden habe, der halbwegs Englisch gesprochen hat, sagte er mir: Die Züge sind alle voll, ich müsse deshalb Regionalzüge nehmen. Statt nun also ganz entspannt in drei Stunden in Köln zu sein, brauche ich acht und muss sechs mal umsteigen. Und deshalb bin ich gerade in Amiens und warte auf den nächsten Zug.

Bild: H. Eggert

Aber dieses Rumtingeln in der Peripherie gehört ja irgendwo auch zur Interrail-Erfahrung, oder? Klar, das ist an sich nicht das Problem. Aber dadurch, dass schon meine gesamte Reise so läuft, bin ich genervt. Bis ich in Portugal angekommen bin, war es schon ein Horrortrip. Ich musste immer wieder den Bus nehmen weil Züge ausgefallen sind. Man sitzt stundenlang an Bahnhöfen rum, ohne zu wissen, ob man überhaupt ankommt. Egal wo ich gefragt habe: Fürs andere Land waren die nicht zuständig. Übers Telefon ging auch nichts, jeder hat was anderes gesagt. Der Kundenservice von Interrail hat keine Telefonnummer, mit denen kann man nur per Mail verkehren. Vor fünf Tagen kam das erste Mal eine Mail zurück, in der mir Hilfe angeboten wurde - da war es aber ehrlich gesagt schon zu spät, weil ich ja inzwischen meine Reise planen musste, denn mein Ticket gilt nur vier Wochen. Das war alles stressig.

rbb Hintergrund - Das Interrail-Ticket Interrail [interrail.eu] wird seit 1972 von etwa 300.000 Europäern pro Jahr genutzt. Mit dem sogenannten Global Pass können Reisende aller Altersklassen große Teile des Schienennetzes in Europa für einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt nutzen. Er gilt aktuell in 33 europäischen Ländern. Mit der Reisezeit von fünf Tagen bis zu drei Monaten variiert auch der Preis von 185 bis knapp 700 Euro. Um jungen Europäern die Vielfalt des Kontinents näher zu bringen, verlost die EU seit 2018 mehrere tausend Gratis-Pässe an 18-jährige EU-Bürger.

Warum haben Sie sich für ein Interrail-Ticket entschieden? Was hatten Sie sich von der Reise erhofft? Mein Plan war, während der Semesterferien nach Portugal zu reisen, ich hatte vier Wochen Zeit und wollte dort Freunde treffen, die dort zur gleichen Zeit unterwegs waren. Mein Plan war aber, spontan zu sein und das hatte ich mir von Interrail erhofft. Interrail wirbt ja damit, nimm den Zug, steig ein, steig aus, wo Du möchtest. Die große Freiheit, das romantische Reisen. Ich habe mir dann den sogenannten Global Pass für 500 Euro gekauft. Davor hatte ich schon Preise verglichen: Wieviel zahle ich für Hin- und Rückfahrt von Köln nach Portugal, wenn ich mir einzelne Tickets buche? Da ging es mir besonders um die schweren Klopper, die langen Verbindungen über mehrere Länder hinweg - die gehen ins Geld, die Verbindungen in Ländern wie Portugal selber sind nicht das Problem. Da zahlt man für eine Fahrt von vier Stunden vielleicht 15 Euro. Insgesamt wäre das alles jedenfalls preislich auf dasselbe herausgekommen, also dachte ich mir: OK, dann mache ich Interrail.

Bild: privat/H. Eggert

Wie kamen Sie mit dem Geld zurecht? Ich habe das Glück, dass ich ein Sparbuch habe und von meiner Oma dort Geld draufliegt, das ich zum Reisen verwenden kann. Aber im Nachhinein tut mir das Ganze jetzt trotzdem weh, weil ich durch die ganzen Reiseprobleme viele zusätzliche Kosten hatte. Für Busse, die ich stattdessen nehmen musste, für Unterkünfte, die ich schon im Voraus bezahlen musste und dann nicht rechtzeitig auftauchen konnte, weil wieder ein Zug nicht gefahren ist. Das hat mich bestimmt nochmal 600 Euro extra gekostet, was als Studentin nicht wenig ist. Wie ging die Reise los, wie sind Sie gestartet? Es ging schon in Köln richtig mies los. Ich wollte Zugplätze reservieren, um von Köln nach Paris zu kommen. Köln-Paris-Madrid-Porto, das war erstmal der Plan. Schon die Frau am Kölner Hauptbahnhof sagte mir, dass das nicht ginge. Es war der 20. Juni, vier Tage vorher hatte ich mich drum gekümmert. Sie sagte, dass ich vor nächster Woche nicht loskomme. Das kam für mich nicht in Frage. Ich hatte ja nur den Zeitraum, länger konnte ich mir auch nicht freischaufeln. Ich war mit Freunden in Lissabon verabredet, wir hatten schon eine Unterkunft. Die erste Strecke von Köln nach Brüssel bin ich mit dem ICE gefahren, das ging ohne Reservierung. Von Brüssel nach Paris habe ich den Flixbus nehmen müssen, der mich 100 Euro gekostet hat. Und in Paris bin ich in den nächsten Bus gestiegen - nach Madrid. Es gab einfach keine freien Plätze in den Schnellzügen.

Die Frau dort sagte mir: Vor nächster Woche fährt gar nix. Da hatte ich ehrlich gesagt meinen ersten kleinen Nervenzusammenbruch

Wie lange dauert das? Knapp 20 Stunden. Aber ich musste das machen. Die Frau in Köln hatte mir gesagt, dass ich in Madrid auf jeden Fall eine Reservierung kriegen sollte. Sie selber könne das nicht machen, ich müsse das deshalb in Madrid am Schalter erledigen. Online ging es auch nicht, habe ich es bei Interrail versucht, stand dann nur da: Du musst zum Schalter gehen. Da denke ich mir: Wie soll ich bitteschön meine Reise vier Wochen im Voraus reservieren, wenn ich für diese Reservierungen zum Schalter gehen muss - die in Deutschland aber eh nicht die Züge reservieren können, die ich brauche? Was ist dann in Madrid passiert? Ich hatte mir einen bestimmten Zug rausgesucht und wollte zum Schalter. Aber ich kam erstmal nicht in den Bahnhof. In Madrid braucht man Bahnsteigkarten. Irgendwann habe ich es doch noch zu einem Schalter geschafft. Die Frau dort sagte mir: Vor nächster Woche fährt gar nix. Da hatte ich ehrlich gesagt meinen ersten kleinen Nervenzusammenbruch, zwei Tage nachdem ich losgefahren bin. Mit der Verständigung war es schwierig, ich kann noch etwas Spanisch aus der Schule, mit Englisch kam ich oft gar nicht weiter. Um ehrlich zu sein war ich in der Situation, an diesem Bahnhof, nach dieser Odyssee auch einfach überfordert. Ich habe gesagt, ich nehme auch Regios, geben Sie mir einfach irgendeine Verbindung. Das ging aber alles nicht. Es war Freitag, ich wollte das Wochenende in Porto verbringen, wo ich schon eine Unterkunft hatte, und dann am Montag in Lissabon sein. Die Frau am Schalter sagte mir nur: Sie könnten am Montag nach Vigo fahren. Aber wie gehts dann von dort weiter? Konnte sie mir nicht sagen. Also habe ich mir stattdessen erneut einen Bus gebucht, von Madrid nach Porto. Das hat wieder 20 oder 22 Stunden gedauert.

Bild: privat/H. Eggert

Was Sie beschreiben, klingt ein bisschen wie Europa Anfang oder Mitte der 90er: Jedes Land macht so sein Ding, man kann Bahnen nicht in anderen Ländern buchen, ein gemeinsames System gibts nicht wirklich. Hatten Sie den Eindruck? Ich denke schon. Die Deutsche-Bahn-Frau in Köln sagte mir: So wie vor 20, 30 Jahren ist das Interrail-Ticket nicht mehr. Es verspricht Flexibilität und Spontanität, das war auch meine Intention, die Tickets zu kaufen - für viel Geld. Im Endeffekt habe ich die Tickets in vier Wochen vielleicht dreimal genutzt und zwar für Regionalzüge. Ich bin einmal im Schnellzug von Porto nach Lissabon gefahren, wofür ich auch noch eine Reservierung zahlen musste. Das waren drei Stunden Fahrt und das hat auch gut funktioniert. Wie ging es dann in Lissabon weiter? Ich war erstmal eine Woche mit den Freunden unterwegs, in einem Van. Die haben mich mitgenommen und sich ein bisschen um mich gekümmert, weil ich von dem Reisestress vorher wirklich etwas abgefuckt war und gar keinen Nerv hatte, mich gerade um irgendeine Planung zu kümmern. Ich habe dann aber relativ schnell gedacht: Ich sollte so schnell wie möglich die Reservierungen für meine Rückfahrt regeln.

Wieviel Zeit bis zur Rückfahrt hatten Sie da noch? Dreieinhalb Wochen. Ich war in kleinen portugiesischen Dörfern unterwegs, am Schalter konnte ich da nichts reservieren. Also habe ich es online versucht. Ging wieder überhaupt nicht. Nachdem ich mich von meinen Freunden verabschiedet hatte, wollte ich von Peniche, das ist ein kleiner Küstenort, nach Vigo in Nordspanien tuckern. Ich bin dann eingestiegen und ganze sieben Minuten Zug gefahren. Dann war wieder Schluss - ich hatte das Pech, dass das Zugpersonal gestreikt hat. Dafür kann natürlich Interrail nichts. Ich musste in der nächsten Kleinstadt an der Strecke einen Tag überbrücken und bin wieder an den Bahnhofsschalter gegangen, um meine Reservierungen zu machen. Da ging das dann aber wieder nur für Portugal, nicht länderübergreifend. Weiter wäre ich nicht gekommen. Eine durchgehende Verbindung zurück bis Köln zu planen, war also unmöglich. Denn ich wusste ja vorher nie, ob ich den nächsten Zug überhaupt bekommen kann. Das Gespräch wird unterbrochen. Nächster Versuch eineinhalb Stunden später.

Bild: privat/H. Eggert

Wo sind Sie inzwischen? In Lille-Flandres, das liegt im Nordosten Frankreichs, bis Belgien ist es nicht mehr weit. Ziemlich großer Bahnhof. Was braucht ein guter Bahnhof, wenn man Interrail-Reisende ist? Eine Auskunft, in der jemand sitzt. Bahnhöfe ohne Menschen hatte ich genug. Wie sind Sie aus Portugal gekommen? Nach Vigo in Spanien kam ich ohne Probleme, in Regionalzügen. Weiter kam ich erstmal nicht. Wieso kann ich nicht an einem großen Bahnhof meine ganzen Reservierungen machen, sondern muss immer erst in den Ort fahren? Würde gehen, wenn ich die Sicherheit hätte, dass eine Reservierung vorhanden ist. Die konnte mir keiner geben. Von Vigo aus hat man mich nach Bilbao geschickt, dort gebe es einen großen Bahnhof, die sollten eigentlich auf die Ticketsysteme zugreifen können. Ich solle mich dort informieren. Hingefahren bin ich natürlich wieder mit dem Bus, für 60 Euro. Angekommen in Bilbao, sagten die mir - das hatte ich ja anfangs schon erwähnt: Wir können nicht auf die anderen Ticketsysteme zugreifen. Wir können Sie nur bis Barcelona bringen. Ich habe aber in Spanien wenigstens erfahren, was das Hauptproblem war, das mich so in den Wahnsinn getrieben hat.

Was war’s? Der erste Punkt: Für Interrail-Reisende sind nur bestimmte Kontingente in den Zügen eingeplant. Wenn die vergeben sind, dürfen keine weiteren Interrail-Passagiere einsteigen. Dazu kommt, dass diesen Sommer der erste seit zwei Jahren ist, in dem man wieder richtig reisen kann - und das sieht man überall. Die Züge sind voll, viele Unterkünfte, die großen Bahnhöfe. Es sind einfach viele Leute unterwegs. Der zweite Punkt: Interrail hat vor anderthalb oder zwei Monaten richtig große Verlosungen gemacht, Tickets zum halben Preis. Da haben noch mal mehr Leute zugeschlagen. Und der dritte: In Portugal und Spanien sind gerade viele sehr große Festivals, zu denen Besucher auch von weiter weg anreisen. Viele, die ich unterwegs getroffen habe, haben mich gefragt: Und, auf welches Festival fährst Du? Ich habe das lange gar nicht kapiert (lacht).

Ich habe gestern auf Instagram eine Interrail-Werbung gesehen. Da reist ein Paar ganz entspannt von Stadt zu Stadt, es sieht ganz easy aus. Aber so ist es auf gar keinen Fall.

War das Problem aus Ihrer Sicht, dass es für das Verkaufsversprechen Spontaneität und Freiheit schlichtweg zu wenig Kapazitäten gab? Angesichts der krassen Nachfrage in diesem Sommer funktioniert es mit den Kapazitäten, die sie für Interrail vorhalten, einfach nicht, ja. Ich habe gestern auf Instagram eine Interrail-Werbung gesehen. Da reist ein Paar ganz entspannt von Stadt zu Stadt, es sieht ganz easy aus. Aber so ist es auf gar keinen Fall. Interrail heißt endlose Stunden warten, an irgendwelchen Bahnhöfen rumhängen, bedeutet viele Kommunikationsprobleme, nur um zu klären, wie man von A nach B kommt. Klar, wenn man mit dem Rucksack reist, ist das eben immer auch mit Arbeit verbunden, das macht es ein Stück weit ja auch aus. Aber so geballt wie dieses Mal hätte ich es vielleicht nicht gebraucht.

Was sollte sich aus Ihrer Sicht ändern? Natürlich dass die Bahnunternehmen länderübergreifend auf Tickets und Reservierungen zugreifen können - idealerweise, dass man das selbst online bei Interrail erledigen kann. Ich hätte mir einfach eine ehrlichere, frühzeitigere Kommunikation gewünscht. Als ich angefangen habe zu buchen und zu kaufen, stand da nichts von sehr hohen Auslastungen - dabei sollte das bekannt gewesen sein, wenn man diese Züge ja alle reservieren muss. Man sollte schon bei seinem Kauf darauf hingewiesen werden, dass in den und den Reiseländern, die man ausgewählt hat, absolute Reservierungspflicht in den Zügen gilt und man entsprechend Zeit für seine Reise einplanen muss. Generell sollte der Interrail-Service besser erreichbar sein, nicht nur per Mail. Ich hatte nach den Erfahrungen vom Anfang direkt eine Beschwerde an die geschrieben. In der letzten Mail vor zwei Tagen hat man mir geantwortet, dass eventuell eine Rückerstattung in Erwägung gezogen wird. Das wäre natürlich cool, um die zusätzlichen Kosten abzufedern. Aber ich bin erstmal gespannt, ob das echt was wird.

Haben Sie vorher auf Reisen schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe es schon erlebt, dass Züge nicht kommen, man den Bus nicht kriegt, dass dies nicht klappt und jenes nicht, dass man im Nirgendwo hängt. Aber da hatte ich immer jemanden an meiner Seite und diesmal war ich die allermeiste Zeit alleine unterwegs. Ich habe gemerkt, wieviel das ausmacht: Ist man zu zweit oder zu dritt, hat man noch jemanden, der seine Meinung zu dem Reiseplan gibt, der nochmal mitdenkt, der mit herumfragen kann. Was haben Sie persönlich bei dieser Reise gelernt? Dass ich das nächste Mal losfahre und erstmal nur das erste Ticket kaufen werde. Dann bin ich flexibler, kann dann vor Ort schauen was die beste Option ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in den südlichen Ländern oft viel besser mit dem Bus von A nach B kommt. Ich glaube, Interrail lohnt sich dann, wenn man vielleicht in Norwegen, Finnland, Schweden oder so herumfährt, Länder, wo man keine Reservierungen braucht. Kann man nicht einfach in den nächsten Zug steigen, natürlich vorausgesetzt er hat noch ein Plätzchen frei, dann ergibt Interrail aus meiner Sicht wenig Sinn.

Was waren die frustrierendsten Stationen Ihrer Reise? Zwei Situationen. In Madrid, mit dem Frust der Anreise im Hinterkopf, zu sehen: Den Zug um elf Uhr vormittags kannst Du vergessen. Der Flixbus fuhr aber erst um 23 Uhr. Ich konnte mein Gepäck nicht wegsperren, weil es am Bahnhof nicht ging und ich dadurch von 14 bis 22 uhr rumsaß. Und dann noch heute morgen: Ich bin aus dem Bus gestiegen und dachte: Mann. 13 Stunden über Nacht von Bilbao nach Paris gefahren, kaum geschlafen, das war schon anstrengend. Aber wir waren sogar früher dran und ich hatte mich schon gefreut und dachte, dann kriege ich meinen Zug nach Köln auf jeden Fall. Um 16 Uhr bin ich zuhause. Ich bin so richtig freudig im Regen zur Metro gestapft, zum Bahnhof in Paris gefahren - und dann stehen da Tausende Menschen, weil alle ihre Züge ausgefallen sind. Es war klar, dass es sich wieder um Stunden verzögert. Das war ein Moment, da wollte ich nur noch nach Hause.

| Bild: privat/H. Eggert

Was waren schöne Momente? In Portugal am Strand, mit meinen Freunden in dem Van. Das war wahnsinnig schön dort. Wir standen so drei Tage mit dem Bus an der Küste. An einem Tag habe ich eine riesengroße Sandburg gebaut, am anderen war ich ein bisschen surfen. Hier ist niemand am Strand, alles ist verlassen, Du kannst machen was Du willst. Da konnte ich richtig loslassen. Ein anderer Moment war tatsächlich, als ich endlich mal in einem Zug saß, von Porto nach Lissabon. Da dachte ich: Geil, es geht ja, ich kann hier ja wirklich Zug fahren! (lacht) Wann werden Sie zuhause sein? Ich soll heute um 18:16 Uhr in Köln ankommen, ich bete wirklich, dass es auch klappt. Ich werde abgeholt und dann gibt’s Pizza und Rotwein. Ich freu mich so darauf. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sebastian Schneider, rbb|24.