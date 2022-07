Der Klimawandel bedroht eines der botanisch wertvollsten Naturschutzgebiete in Brandenburg. Das Ferbitzer Bruch in der Döberitzer Heide, eine Landschaft für seltene Pflanzenarten, habe sich in den vergangenen Dürresommern seit 2018 dramatisch verändert, wie die Heinz-Sielmann-Stiftung am Donnerstag mitteilte.

"Empfindliche und deutschlandweit gefährdete Pflanzenarten wie Helm-Knabenkraut, Natternzunge oder Pracht-Nelke werden immer seltener. Dafür kartieren wir häufiger Allerweltsarten wie Wiesen-Margerite, Spitzwegerich oder Acker-Kratzdistel, die mit Trockenheit umgehen können", erläuterte Jörg Fürstenow, der für die Heinz-Sielmann-Stiftung die botanischen Kartierungen durchführt. Die Stiftung befasst sich seit 1994 vorwiegend mit Natur- und Artenschutzfragen.