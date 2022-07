Im Jahr 2060 könnten in Berlin klimatische Verhältnisse herrschen wie heute in Zentralfrankreich, Ende des Jahrhunderts dann wie an der Adria. Das geht aus Daten des Umweltbundesamts hervor. Klingt gar nicht so übel? Ist es aber. Von Kira Pieper

In der Erhebung haben die Verfasserinnen und Verfasser Klimaprognosen für 41 deutsche Städte mit Werten aus der Vergangenheit verglichen und so die "Klima-Zwillingsstädte" berechnet. Das Ergebnis: Schon heute ist das Klima in vielen deutschen Städten in etwa so, wie es vor 50 Jahren hundert bis sechshundert Kilometer weiter südlich war. Also: In Berlin ist es aktuell klimatisch so wie früher in Karlsruhe. In Karlsruhe ist es aktuell so wie einst in Lyon im Süden Frankreichs. 2060 wird Berlin klimatisch in die Nähe von Bourges gezogen sein. Gegen Ende des Jahrhunderts sogar an die Adria.

Das klingt doch gar nicht so schlecht, schließlich gibt es schlechtere Orte als in Frankreich zu leben, könnte man meinen. Doch Peter Hoffmann, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, erklärt auf Nachfrage von rbb|24: Zeitgleich werde es auch in Frankreich klimatische Verschiebungen Richtung Süden geben. Dann werde dort ein Klima herrschen wie aktuell in Nordafrika. Eine Region also, die bereits jetzt extrem unter anhaltender Trockenheit und Hitze leide.