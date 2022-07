Bei der Langen Nacht der Wissenschaften bietet die Berliner Charité einen Workshop an, in dem Besucher:innen ihr eigenes Herz 3-D sehen können. Im Interview erklärt die Kardiologin Cheng-Ying Chiu, wie das funktioniert.

Rbb|24: Dr. Chiu, was genau machen Sie an der Charité?

Cheng-Ying Chiu: Ich bin Oberärztin an der Charité Campus Mitte und behandle in der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie akute und chronische Herzerkrankungen. Im Alltag arbeite ich im Herzkatheterlabor an der Darstellung von Herzkranzgefäßen und an Therapien mit sogenannten Stents, die bei uns minimal-invasiv über eine Arterie eingesetzt werden. Mein Schwerpunkt ist die Interventionelle Kardiologie, das wäre die korrekte Bezeichnung.

Was können die Besucherinnen und Besucher zwischen 17.00 und 23.00 Uhr in Ihren jeweils halbstündigen Workshops bei der Langen Nacht der Wissenschaften erleben?

Chiu: Unsere Idee beim Workshop ist, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu zeigen, was sich mit der modernen Ultraschall-Technik alles darstellen lässt. Für uns ist das ein wichtiges diagnostisches Tool, das wir in unserem klinischen Alltag benutzen und das sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt hat. Man kann damit das Herz in sehr hoher Auflösung und sogar in 3-D darstellen. Wir wollen den Teilnehmern mit dem Ultraschall zeigen, wie es aussieht, wenn ihr eigenes Herz schlägt – damit sie ein besseres Verständnis bekommen. Und es ist natürlich einfach spannend, wenn man sein eigenes Herz schlagen und funktionieren sieht.