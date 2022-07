Klima-Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" setzen am Freitag ihre Blockade-Aktionen in Berlin fort. Zunächst setzten sich mehrere Personen auf die Ausfahrt Steglitz der Autobahn 103. Nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale baut sich auf der Autobahn stadtauswärts ein Stau auf.

Zuvor hatte die Klimaschutz-Gruppe "Letzte Generation" angekündigt, die A103 an der Schloßstraße und die A111 am Kurt Schumacher Damm blockieren zu wollen. Weitere Blockaden würden folgen, hieß es in einer entsprechenden Pressemitteilung vom Freitagmorgen.

Auch in den vergangenen Tagen hatten Mitglieder der Gruppe mehrere Autobahnausfahrten in Berlin besetzt. Am Donnerstag war vor allem die A100 in Richtung Wedding betroffen. Mehrere Klima-Demonstranten blockierten die Ausfahrten Seestraße und Jakob-Kaiser-Platz. Auf der A100 gab es ab dem Kaiserdamm Stau, Betroffene mussten 30 Minuten mehr einplanen.



Am Mittwoch waren mehrere Kreuzungen in Pankow und Prenzlauer Berg sowie die A114 betroffen. Wegen einer Blockade der Prenzlauer Promenade standen hier Autofahrer 75 Minuten im Stau.