Die beiden Malaienbären Josephine und Frodo sind am Montag nach 15 Jahren wieder nach Berlin zurückgekehrt.

Frodo kam 2004 im Tierpark Berlin zu Welt. Malaienbär-Dame Josephine - auch "Josy" genannt - wurde 2000 im Zoo Berlin geboren. Sie weilten zwischenzeitlich in Zoos in Münster und in Arnheim in den Niederlanden. Jetzt teilen sich die zwei Raubtiere im Regenwaldhaus ein Quartier mit Schleichkatzen.