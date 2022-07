Zigarettenrauch in einem Hotelzimmer hat am Montagmorgen zu einem Polizeieinsatz in einem Berliner Hotel geführt. Dabei machten die Beamten einen überraschenden Fund, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.



Nach Angaben von Beschäftigten des Hotels in der Leipziger Straße soll der 23-jährige Hotelgast gegen 7.30 Uhr den Rauchmelder seines Zimmers manipuliert haben, um dort eine Zigarette rauchen zu können. Der Rauchmelder reagierte trotzdem und löste die Sprinkleranlage aus. Das Hotelzimmer wurde durch das Wasser stark beschädigt.