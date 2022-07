Ein Mann ist am Donnerstagabend nach einem Sprung in die Spree in Berlin gestorben. Wie die Polizei dem rbb am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19:40 Uhr.

Demnach haben Zeugen beobachtet, wie der Mann an der Rathausbrücke ins Wasser sprang und unterging. Daraufhin versuchten mehrere Personen erfolglos, den Mann zu retten.