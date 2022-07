Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte in seiner Laudatio der 100-Jährigen für das "Geschenk der Versöhnung". Die Demokratie brauche Menschen wie sie, so der Bundespräsident. Friedländer wisse, was geschehen könne, wenn sich zu wenige Bürgerinnen und Bürger zur Demokratie bekennen und sie wisse, was Menschen einander antun können. Als Zeitzeugin gebe Friedländer dieses Wissen weiter.

Unerträglich sei es auch, wenn sich Gegner der Corona-Politik als Verfolgte mit gelbem Stern inszenierten. "Das ist eine Verhöhnung der Opfer der Shoah und eine Verharmlosung des Antisemitismus", sagte Steinmeier.

Friedländers Familie war von den Nazis nach Auschwitz deportiert und ermordet worden. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. 1946 ging sie mit ihrem Mann Adolf Friedländer in die USA. Nach dessen Tod kehrte sie in ihre Heimatstadt Berlin zurück, wo sie seit 2010 lebt. An Schulen und Einrichtungen berichtet sie regelmäßig über ihre Erlebnisse im Nationalsozialismus. "Was war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen", betonte Friedländer am Montag bei der Preisverleihung.