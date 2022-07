Klima-Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Donnerstag ihre Straßenblockaden in Berlin fortgesetzt. Am Morgen kam es deshalb auf der A100 in Richtung Wedding zu langen Staus.



Nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter wurde die Seestraße in Richtung Osloer Straße blockiert. Der Stau reichte zwischenzeitlich über die Berliner Stadtautobahn A100 zurück bis zum Kaiserdamm. Betroffene standen mindestens 30 Minuten im Stau. Der BVG-Bus 106 vom S-Bahnhof Beusselstraße bis zum U-Bahnhof Seestraße wurde zeitweise eingestellt.



Gegen 10 Uhr wurde die Blockade beendet, wie die VIZ mitteilte.